Sur Finanzas: procesaron a la tesorera y le concedieron el arresto domiciliario

Se trata de Micaela Sánchez acusada de ocultar prueba. La medida fue dictada por el juez Armella.

El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento con prisión preventiva a Micaela Sánchez, la contadora de la financiera Sur Finanzas investigada por maniobra de lavado de activos.

El magistrado, que le concedió a la contadora el arresto domiciliario, dictó el procesamiento por el delito de encubrimiento agravado . La medida alcanzó además a dos custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín.

Los tres fueron detenidos hace dos semanas en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera trasladando computadoras y otros elementos de prueba para la casa.

Se trata de los primeros procesamientos de la causa en la que se investiga por presunto lavado de dinero a Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, que estaría vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia, y que fue sponsor de distintos clubes de futbol.

En el galpón los investigadores secuestraron dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes, posnets, documentación en unas 30 cajas, CPU, material y equipamiento médico y cinco cajeros automáticos.

La mujer, que fue descubierta in fraganti llevándose distintos elementos del galpón, fue seguida hasta su domicilio donde encontraron las llaves que los investigadores necesitaban para abrir las cajas de seguridad incautadas.

Por ahora quedará detenida acusada en principio de encubrimiento por la ocultación de elementos de prueba.

Prisión preventiva

El juez dispuso la prisión preventiva para los acusados ante la posibilidad de que en libertad puedan entorpecer la investigación o darse a la fuga. Sin embargo, les concedió el beneficio del arresto domiciliario.