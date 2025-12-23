Disney+ evalúa eliminar una serie del Universo Marvel de su catalogo tras su peor desempeño económico + Seguir en









El reemplazo de uno de los grandes superhéroes puede que no continúe en la plataforma luego de críticas y bajos puntajes

La serie del UCM que podría irse del catálogo de Disney +

La serie "Ironheart" se volvió uno de los proyectos más polémicos del Universo Cinematográfico de Marvel. A pesar de formar parte de una franquicia exitosa, su desempeño económico y la recepción de los fans la ubican como un fracaso relativo. Ahora, Disney+ analiza la posibilidad de retirarla de su catálogo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El rumor surgió en redes sociales, donde usuarios mencionaron una posible eliminación. Sin embargo, ninguna fuente oficial confirmó esta decisión. La serie sigue disponible en la plataforma, pero su futuro permanece incierto debido a las críticas y al bajo impacto en las listas de reproducción.

IRONHEART - DISNEY+ (1).jpg De qué se trata "Ironheart" "Ironheart" narra la historia de Riri Williams, una joven inventora que crea una armadura tecnológicamente avanzada. El personaje debutó en la película "Pantera Negra: Wakanda Por Siempre" de 2022 y desarrolló su propia identidad en esta serie. La trama transcurre en Chicago, donde Riri se enfrenta a desafíos que combinan tecnología y magia, especialmente tras el encuentro con Parker Robbins, alias "The Hood".

La serie explora el legado de Iron Man desde una perspectiva nueva. Riri Williams representa una sucesora espiritual de Tony Stark, con un enfoque en la innovación y la mejora del mundo. Sin embargo, el desarrollo de los personajes y el tono narrativo recibieron críticas por su inconsistencia.

El fracaso de "Ironheart" y las críticas de los fans de Marvel Los fans señalaron problemas en el guion, el ritmo y la falta de profundidad en los personajes. Muchos consideraron que la serie carece de la calidad narrativa de otras producciones de Marvel. Las críticas se centraron en un tono desigual y en la introducción forzada de Riri Williams como sucesora de Iron Man, sin una construcción gradual del personaje. Para muchos amantes del personaje multimillonario y salvador enemigo de Thanos, el niño que aparece como ayudante de Tony en "Iron Man 3" y luego se ve más grande en su funeral sería un reemplazo más natural.





Una escena en particular desató la ira de muchos fanáticos cuando se compara con el personaje de Robert Downey Jr., al decir que sin la fortuna y su compañía tecnológica, Tony Stark nunca se hubiera convertido en "Iron Man". Esto generó controversia y demostró la inconsistencia narrativa de sostener una franquicia tanto tiempo. En redes sociales se comentó que se estaba bastardeando al icónico superhéroe y se demostró en videos editados donde se hace hincapié en el recorte de la primer película. El "cansancio de Marvel" también influenció la recepción. Algunos espectadores vieron en "Ironheart" un síntoma del declive creativo de la franquicia, similar a lo ocurrido con Ms. Marvel o Secret Invasion. Las calificaciones en plataformas como IMDb, con un puntaje de 4.5 sobre 10 reflejan esta desilusión. A pesar de las críticas, la serie introdujo elementos interesantes, como la aparición de Mefisto, aunque no logró conectar con la audiencia de manera efectiva. Embed - #ironman #fyp #marvel #ironheart #edit #viral #tonystark #robertdowneyjr #nuevo #viralditiktok #español @clips_202_ #ironman #fyp #marvel #ironheart #edit #viral #tonystark #robertdowneyjr #nuevo #viralditiktok #español Creep - Radiohead Tráiler de "Ironheart" Embed - Ironheart | Tráiler Oficial | Doblado Reparto de "Ironheart" Dominique Thorne como Riri Williams (Ironheart).

Lyric Ross en un rol secundario.

Alden Ehrenreich como Parker Robbins ("The Hood").

Regan Aliyah

Manny Montana

Matthew Elam

Anji White El equipo de producción contó con Chinaka Hodge como guionista principal y Sam Bailey y Angela Barnes como directoras. Kevin Feige, Ryan Coogler y Zinzi Coogler figuran entre los productores ejecutivos. La música corrió por cuenta de Dara Taylor.

Temas Disney

Marvel

Ironman