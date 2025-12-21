La justicia de EEUU explicó por qué eliminó imágenes de los archivos de Epstein: "No tiene que ver con Trump"

Luego desclasificar gran parte de la investigación contra el magnate condenado por tráfico sexual de menores, el gobierno estadounidense recibió fuertes críticas al advertir que se habían eliminado algunos documentos, entre ellos, imágenes del presidente.

La justicia de EEUU explicó por qué eliminó imágenes de los archivos desclasificados de Epstein.

Días después de finalmente dar a conocer los archivos del caso de Jeffrey Epstein -multimillonario condenado por tráfico sexual de menores-, la justicia de Estados Unidos salió a aclarar, tras un aluvión de críticas, que la decisión de eliminar algunos documentos “no tiene nada que ver” con el presidente Donald Trump.

Dentro de los documentos que fueron desclasificados por el gobierno estadounidense, hay alrededor de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas que fueron publicadas el viernes, entre ellas fotos del republicano. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, argumentó que esta medida fue tomada a partir de solicitudes de organizaciones de víctimas.

“Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos . No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein”, detalló en diálogo con la cadena estadounidense NBC.

Blanche agregó que la “idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda”.

Entre los documentos eliminados este sábado se incluía la imagen de un escritorio con fotografías enmarcadas de personalidades con Epstein , -conocido financiero con acceso privilegiado a figuras clave-, donde también se podía ver como en un cajón abierto había varias fotos de Trump con mujeres en traje de baño, reportó NBC.

El resto de las imágenes que habrían sido eliminadas incluyen obras de arte sexualmente explícitas, fotografías de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números.

De todas formas, el funcionario aclaró que una vez que cumplan con las peticiones de las víctimas volverán a publicar los archivos. Defendió el trabajo del Departamento de Justicia ante las críticas por la publicación de páginas con grandes censuras.

“Si necesitamos censurar rostros u otra información, lo haremos, y luego la volveremos a publicar. De esta manera, estamos cumpliendo con la ley, que, por cierto, es lo que el presidente Trump nos ha estado pidiendo que hagamos desde antes de ser elegido. No hay nada que él tenga que ocultar en los archivos de Epstein”, señaló.

Blanche también advirtió que la razón por la que su cartera todavía revisa los documentos y espació su publicación en lugar de liberarlos todos este viernes, como estaba previsto, es “simplemente para proteger a las víctimas”.

Varios senadores y congresistas, entre ellos Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, afirmó que su partido “investigará esta violación de la ley y se asegurará de que el pueblo estadounidense lo sepa”.