San Lorenzo: Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía

El titular del "Ciclón" busca impugnar la reunión de Comisión Directiva que lo desplazó de su cargo. Conocé los detalles.

Marcelo Moretti se presentó este viernes ante la Justicia y solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la última reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo, en la que se declaró la acefalía del club.

El dirigente acudió al Juzgado N.º 51 y sostuvo que no se cumplieron los requisitos estatutarios necesarios para que se configure una acefalía. El pedido apunta a anular lo resuelto en ese cónclave y permitirle retomar formalmente la presidencia, la cuál le había sido revocada tras la confirmación de la acefalía.

Según su interpretación, las renuncias no fueron tratadas ni ratificadas correctamente, por lo que todo el procedimiento estaría viciado de nulidad. En caso de que la Justicia haga lugar a la cautelar, quedaría sin efecto el actual estado institucional y Moretti volvería a ejercer el cargo.

Asamblea extraordinaria La presentación judicial adquiere mayor relevancia por el momento en que se produce, debido a que el próximo lunes 22 de diciembre está prevista una Asamblea Extraordinaria en la que se debe definir la conformación de una Comisión Directiva transitoria y fijar la fecha de elecciones anticipadas. Moretti pretende que el fallo se conozca ese mismo día o, a más tardar, el martes, una vez concluido ese proceso.

El dirigente reiteró que no renunció y que la acefalía fue declarada de manera irregular: “Hay que esperar que el juez dictamine y volver a la presidencia”, afirmó, al tiempo que cuestionó duramente a sectores de la Comisión Directiva y habló de traiciones internas, y también defendió su gestión y aseguró que su intención es completar el mandato.

Mientras tanto, la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes avanzó con la organización del proceso institucional ante la acefalía declarada, aunque todo el cronograma queda ahora supeditado a la resolución judicial. Con la intervención de la Justicia en marcha, el futuro inmediato de San Lorenzo permanece abierto y a la espera de una definición clave que podría modificar por completo el escenario político del club.