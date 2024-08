Tamara Pettinato rompió el silencio tras la difusión de los videos con Alberto Fernández

Además, Pettinato sostuvo que desde que se difundieron las imágenes fue "víctima de una campaña de hostigamiento" . "Estoy siendo blanco de innumerables acosos y amenazas referidas a mi vida privada plagadas de mentiras e información falsa", precisó y reclamó: "Pido públicamente que se deje de utilizar mi nombre y de hacerse valoraciones morales en el marco de una situación que me excede, que se respete mi persona sin ser víctima de persecución".

A través de una publicación en sus redes sociales, la periodista explicó que "las imágenes corresponden a un almuerzo con el ex presidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022". Sobre ese punto, remarcó: "No había restricciones sanitarias en ese momento".

Si bien reconoció que "resulta obvio" que conocía al expresidente y que tenía "un vínculo de confianza con él" , enfatizó que "lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso " y remarcó: "Me están usando".

"No soy ingenua y trabajo en los medios hace más de 20 años, ahora ¿no es una obviedad que están desviando el foco de atención? ¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?", apuntó Pettinato.

Por otro lado, negó rotundamente que su vínculo con Fernández tuviera que ver su trabajo para la Secretaría de Comercio de la Nación en noviembre de 2022. Al respecto aclaró: "Para esa campaña fui contratada por una productora privada y bajo ningún aspecto cobré el importe que están haciendo circular en medios de comunicación con absoluta liviandad y sin ningún documento que lo pruebe. No me acomodó ni recomendó nadie. Es el único trabajo en relación con el Estado que tuve. Duró UN solo día en noviembre de 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el ex presidente".

Finalmente, cerró el comunicado agradeciendo a "todos los que mandan mensajes de apoyo y aportan algo de sensatez".

Escandaloso video entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

El escandaloso video grabado en el despacho presidencial se difundió el jueves pasado y se puede ver a Pettinato mientras se escucha a Alberto Fernández haciéndole preguntas a la conductora de radio sobre el vínculo afectivo que los unía.

Durante el video, el expresidente habla de una relación entre ambos y le pide a Pettinato que le diga "algo lindo". La periodista responde con elusivas en distintas ocasiones, hasta que Fernández insiste en que diga "lo que sentís". Allí, la mujer asiente y pronuncia un "Te amo", a lo que el expresidente completa: "Yo a vos".

No es la primera vez que la conductora de radio está en el foco de la polémica por su vínculo con el expresidente. En 2021 su nombre trascendió al difundirse una serie de visitas de actrices y famosas a la Quinta de Olivos en abril y mayo del 2020, cuando la sociedad argentina transitaba los peores momentos de la pandemia y regían restricciones para circular.