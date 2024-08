Javier Milei apoyó proyecto para sacarle la jubilación a expresidentes tras la denuncia contra Alberto Fernández

"No es jubilación, es un privilegio", expresó el diputado del PRO este lunes. A continuación, el posteo fue replicado por Milei con un mensaje de apoyo. "Me encanta la idea... Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma...", sentenció.

Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma... https://t.co/a3JXT1DdLW — Javier Milei (@JMilei) August 12, 2024

Fabiola Yañez ratificó la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género y pidió ser querellante en la causa

La propuesta del diputado Arabia llega en momentos en que el expresidente Fernández está siendo denunciado por Fabiola Yañez por violencia de genero y "terrorismo psicológico". La noticia sorprendió a la política local y generó un amplio repudio.

En ese contexto, Yañez presentó este lunes un escrito en el que denunció a Fernández por "lesiones graves" y pidió ser querellante en la causa. Además pidió ante los tribunales federales de Comodoro Py declarar vía zoom mañana martes.

En el texto que lleva la firma de Yañez y de su abogada Mariana Gallego, asegura que la violencia contra ella comenzó en el año 2016 cuando vivía con el exmandatario en Puerto Madero. Lo acusa de lesiones graves doblemente calificada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad.