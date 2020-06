Teletrabajo: aval gremial y legislativo para regular actividad tras 13 años

Por su parte, el radical Albor Cantard, vice de la comisión, señaló: “En los 17 proyectos existentes hay un alto porcentaje de acuerdos sobre los temas a tratar y en muchos casos puede haber pequeñas diferencias en cuanto al tipo de redacción”, y agregó: “Debe haber un derecho a la intimidad, debe haber un derecho a la desconexión, a que se brinde equipamiento necesario y que cuando lo provee el propio trabajador tenga una compensación económica. Se debe encontrar la mejor manera de dar una regulación que brinde posibilidades de generar empleo y las seguridades a los trabajadores de que tienen el respaldo que les corresponde por derecho”.

teletrabajo.jpg La titular de la comisión de Trabajo, la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley.

Seguido a ello, el jefe de la CGT, Héctor Daer, manifestó: “Esperábamos un tratamiento post pandemia, pero se ha acelerado procesos, con compañeras y compañeros están trabajando en esta modalidad. Si bien nos quedan algunos matices, me alegra que el vicepresidente de la comisión haya aclarado que hablamos de una ‘modalidad’ laboral y no una actividad laboral, por lo que no corta con las actividades específicas de nuestra economía”.

El líder sindical también exigió quitar el plazo de 180 días para articular los nuevos convenios colectivos de trabajo con el fin de evitar tironeos durante la negociación de las partes. Además, pidió eliminar compensaciones del cálculo de Ganancias para la cuarta categoría, y alertó sobre “empresas que trasladan sus servicios de teletrabajo a otras latitudes buscando menores salarios o peores condiciones”. Lo calificó de “dumping social”.

El otro referente de la CGT, Carlos Acuña, aprovechó el encuentro para solicitar a los diputados una “revisión” de la situación de las obras sociales, con “aportes solidarios que terminan distribuidos en lugares donde no llegan los beneficios a quienes aportan desde su sueldo para tener una garantía de salud”.

La CTA también estuvo presente de la mano del diputado Hugo Yasky, que dijo que hay “excelentes condiciones de llegar a un acuerdo para tener amplio consenso sobre el tema” y se sumó al reclamo de Acuña. Sobre este punto, expresó: “Lo tenemos que incorporar en agenda y es bueno que podamos exhibir amplio consenso. Necesitamos más que nunca la unidad, y el tiempo dirá si en la acción”.

Mañana será el turno del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y se sumará el titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, de extracción gremial.