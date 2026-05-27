Encontraron medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria de Morón: la acusan de narcotráfico + Agregar ámbito en









La ahora exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del municipio quedó bajo la lupa luego de un allanamiento en Castelar donde la policía encontró droga y dinero en efectivo.

La investigación comenzó por una denuncia anónima y derivó en múltiples allanamientos, pedidos de captura y detenciones. La ex funcionaria permanece prófuga mientras la causa avanza bajo la órbita de la Fiscalía N°9 de Morón.

Luna Suyai Ortigoza, funcionaria del partido bonaerense de Morón, fue acusada este miércoles de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva, luego de que la policía encontrara 500 gramos de cocaína durante un allanamiento en su casa.

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Suyai Ortigoza, de 27 años, era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón y la Policía Federal activó una búsqueda para ubicarla. El viernes el intendente de Morón, Lucas Ghi, la desplazó del cargo tras conocerse la noticia.

Durante el operativo realizado en la vivienda de Castelar, los efectivos secuestraron casi medio kilo de cocaína, distribuido entre un ladrillo compacto y varios envoltorios fraccionados. Además, encontraron una balanza digital, dinero en efectivo y otros elementos que, según la investigación, serían compatibles con actividades de narcomenudeo.

La repercusión política fue inmediata. Apenas trascendió el resultado del allanamiento, el intendente Lucas Ghi resolvió desplazar a Ortigoza de su cargo y aseguró sentirse “profundamente decepcionado” por la situación que involucra a la ahora ex funcionaria municipal.

“Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, sostuvo Ghi. Además, remarcó que es “el principal interesado” en que el caso se esclarezca cuanto antes.

Una denuncia anónima y varios allanamientos Según trascendió, la causa comenzó en marzo a partir de una denuncia anónima vinculada a presuntas maniobras de comercialización de drogas en la zona oeste del conurbano. Desde entonces, la Fiscalía N°9 de Morón, encabezada por Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, impulsó distintas tareas de inteligencia y seguimiento junto a la Policía. En ese contexto, la Justicia también ordenó la captura de Ángel Daniel Paz, ex pareja de Ortigoza, mientras que en otro procedimiento fue detenido Norberto Hernán Aliano, de 42 años, acusado de tenencia ilegítima y comercialización de estupefacientes. Desde el municipio insistieron en que la ex funcionaria “nunca había mostrado conductas extrañas”, aunque aclararon que, una vez conocida la situación judicial, “no se dudó ni un segundo” en apartarla de la estructura municipal.

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