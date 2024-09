Tensión en Santa Fe: le tiraron agua a Amalia Granata mientras se debatía la reforma jubilatoria

En medio de graves incidentes ocurridos este jueves afuera y dentro de la Cámara de Diputados de Santa Fe , desde las gradas del recinto le arrojaron agua a la diputada provincial Amalia Granata . La legisladora pidió la nulidad de la votación que aprobó una reforma jubilatoria impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro . "No es un rey" , le advirtió.

Según contó la diputada de Somos Vida, desde el bloque oficialista "no querían dejar ingresar a gente a las gradas. No querían que estén los trabajadores escuchando el discurso porque les daba vergüenza votar esta ley nefasta que les mandó el gobernador Pullaro ".

"Hay que decirle a Pullaro que no es un rey"

Para la diputada de Somos Vida el procedimiento fue irregular. "La votación tiene que ser nula -declaró a C5N-. Lo que hicieron desde el bloque del gobernador Pullaro es un papelón, es un atropello a la institución, al reglamento de la Cámara y a la Constitución. Es una locura".

Como ejemplo de la desprolijidad del oficialismo contó que su bloque iba a votar en forma negativa pero en el recuento aparece como que se abstuvieron. "Hay que decirle al gobernador que no es un monarca, no es un rey, fue elegido en un sistema democrático... Porque tiene la mayoría dentro del Parlamento, no se puede llevar puesta la democracia", acusó.