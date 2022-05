Tenso inicio del debate sobre la Boleta Única de Papel (oficialismo contraataca con Magistratura)

Seguido a ello, Pérez Araujo se desdijo y aclaró que no ponía en duda la fecha para los despachos, pero dio a entender -con apoyo de otros legisladores kirchneristas- la necesidad de concretar todas las reuniones presenciales. Esta discusión disparó el regreso a marzo de 2020, cuando se analizaron los protocolos virtuales en el inicio de la pandemia del coronavirus para no bloquear el trabajo legislativo. Es decir que, en dos años, los bloques aún siguen con dudas en cuanto a cómo accionar.

Para no estirar el penoso panorama, Negri dio por cerrado el asunto para continuar con las reuniones presenciales. No obstante, le recordó al oficialismo que no olvidara de conformar el resto de las comisiones, entre ellas, la bicameral de Trámite Legislativo, que debe estar vigente durante todo el año para analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Quien se llevó el premio de la jornada fue el alicaído legislador kirchnerista y exgobernador riojano, Sergio Casas, quien acusó a casi todos los bloques de la oposición -que votaron el emplazamiento en el recinto- por el “uso de la fuerza de manera intempestiva”. No tardó en contestarle de manera contundente la macrista Silvia Lospennato -reapareció tras silencios selectivos- para señalarle que todos los diputados presentes habían sido electos por el pueblo y que, “cuando uno no cree en la democracia, hace uso de la fuerza”. Casas pidió la palabra una vez más, ante la mirada desconfiada de sus compañeros de bancada.

En cuanto al debate, Lospennato resaltó a la Boleta Única de Papel como el método más sencillo y democrático por la “oferta electoral completa”, lo cual generará una “garantía que hoy no existe en el cuarto oscuro”. Y agregó: “Es más equitativo, económico, se usa en casi todo el mundo y ya lo utilizan algunas provincias en nuestro país”.

Las discusiones particulares del sistema están relacionadas con la cantidad de candidatos presentes de cada fuerza en las boletas y la posibilidad de utilizar afiches en el cuarto oscuro para que los electores puedan ver todos los nombres de cada lista, entre otras cuestiones.

Al término de la reunión, Pérez Araujo pidió a los bloques que acerquen “hasta el viernes al mediodía” los posibles expositores para armar una lista de invitados para ser convocados el martes próximo, a las 10.

Magistratura

Las comisiones de Pérez Araujo, y la de Justicia -a cargo del ultra K Rodolfo Tailhade- aprovecharon el fin del plenario sobre Boleta Única para acelerar el debate del proyecto que ya aprobó el cristinismo Senado, y que deja fuera a la Corte del mismo. La iniciativa eleva la integración a 17 y crea cuatro regiones federales. Será importante la postura del interbloque federal, en especial, de Graciela Camaño. Ayer, se refirió al artículo 114 de la Constitución, y se acercó a la postura del oficialismo.