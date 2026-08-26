La Academia de Cine Argentina reveló las películas pre nominadas para los Premio Goya + Agregar ámbito en









En la edición anterior de los Premios Goya, la estatuilla a Mejor Película Iberoamericana fue otorgada a la producción argentina "Belén", dirigida por Dolores Fonzi.

"La Virgen de la Tosquera" es una de las películas pre nominadas.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina lleva adelante, en dos etapas, el proceso de votación destinado a definir la película que representará al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los 41° Premios Goya.

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La primera ronda se desarrolló entre el 20 de julio y el 24 de agosto, y como resultado de ella surgieron las siguientes cuatro pre nominaciones. La segunda ronda de votación se inició el 25 de agosto, y se extenderá hasta el domingo 6 de septiembre a las 12, momento en que finaliza el plazo para emitir el voto. El título seleccionado será anunciado el lunes 7 de septiembre.

Cabe destacar que, en la edición anterior de los Premios Goya, la estatuilla a Mejor Película Iberoamericana fue otorgada a la producción argentina Belén, dirigida por Dolores Fonzi.

Cuáles son las películas pre nominadas para los Premios Goya Las 4 Películas pre nominadas para representar a Argentina en los próximos Premios Goya son, por orden alfabético:

El Partido , dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco.

, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco. La Virgen de la Tosquera , dirigida por Laura Casabé.

, dirigida por Laura Casabé. Nuestra Tierra , dirigida por Lucrecia Martel.

, dirigida por Lucrecia Martel. Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina —también conocida como Academia de Cine de la Argentina— es una asociación civil sin fines de lucro, refundada en 2004 en continuidad con su primera fundación de 1941. Reúne a más de 700 miembros, entre quienes se encuentran artistas, técnicas, técnicos y profesionales destacados de la cinematografía argentina. Su misión es promover el cine argentino, preservar su patrimonio y organizar los Premios Sur.

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