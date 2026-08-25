El Gobierno confirmó cambios en la comunicación digital y le asigna nuevas funciones a Santiago Oría

El gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo reordenamiento de su esquema de comunicación. El vocero presidencial, Adrián Ravier , confirmó este martes que Santiago Oría asumirá nuevas tareas en el área de comunicación digital , un área vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.

“Entiendo que sí” , respondió Ravier en conferencia de prensa ante una consulta sobre si Oría está actualmente a cargo de la estrategia digital. Sin embargo, el vocero remarcó que el nuevo esquema “no le quita importancia” al asesor presidencial dentro del Gobierno, al que destacó como "una figura clave".

La decisión se conoció un día después de la reunión de Gabinete que Milei encabezó en la Casa Rosada . El encuentro se extendió durante varias horas y estuvo orientado a repasar la marcha de la gestión, el escenario económico y la agenda legislativa. Entre las ausencias se destacó la de Caputo, quien no participó del encuentro. por "un compromiso impostergable", pese a que estaba dentro de Balcarce 50.

En este marco, el vocero admitió que se reunió el lunes con el asesor presidencial para preparar su conferencia. La ausencia de Caputo adquiere relevancia por el lugar que ocupó desde el comienzo de la gestión. Caputo fue una de las figuras que participó de la construcción de la estrategia política y comunicacional del Gobierno, aunque buena parte de su actividad se desarrolló fuera de los cargos formales de la estructura administrativa.

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El movimiento se produce en un momento en el que el Ejecutivo busca reorganizar su estrategia de comunicación. La llegada de Ravier a la vocería presidencial, tras la salida de Manuel Adorni, había significado un primer cambio en el esquema.

En los últimos días, Javier Milei recuperó un perfil discursivo más cercano al de 2023, con un tono confrontativo hacia la oposición, empresarios y periodistas críticos. Según pudo saber este medio, el discurso que leyó por caso en el Council of the Americas fue escrito por el propio Presidente durante su estadía en Olivos y no contó con el asesoramiento habitual de Santiago Caputo. La intervención estuvo centrada en defender el rumbo económico del Gobierno, cuestionar las críticas a sus resultados y reivindicar los datos oficiales.

Javier Milei en el Council of the Americas. Presidencia

El regreso a ese estilo es presentado como parte de una nueva etapa comunicacional, vinculada también con la búsqueda de Milei de recuperar iniciativa política y fortalecer su imagen de cara a una eventual reelección.

El cambio también vuelve a poner bajo la lupa la distribución de poder dentro del entorno presidencial. Caputo había adquirido un lugar relevante en la mesa política de Milei, mientras que Oria incrementó su presencia en las áreas vinculadas con la producción y difusión de contenidos. La modificación no implica necesariamente una redefinición completa de la relación entre el asesor y el Presidente, pero sí altera una de las funciones que estaban asociadas a su esquema de trabajo.

La secuencia entre ambos acontecimientos es uno de los principales elementos que alimentan las especulaciones sobre el futuro de Caputo. La pérdida de terreno de la comunicación digital y su ausencia de la reunión de Gabinete ocurrieron con días de diferencia. Sin embargo, por ahora no existe una confirmación oficial de que el asesor esté preparando una salida del Gobierno.

El asesor presidencial Santiago Caputo. Télam

El reordenamiento ocurre, además, mientras Milei busca retomar una agenda política más activa. El Presidente volvió este lunes a encabezar una reunión de Gabinete en la Casa Rosada después de varias semanas sin realizar ese tipo de encuentros. Allí ratificó el rumbo económico y repasó con sus funcionarios los próximos desafíos de la gestión.

En ese contexto, la comunicación vuelve a ocupar un lugar central. El Gobierno necesita instalar sus principales iniciativas, defender el programa económico y acompañar el avance de los proyectos que pretende llevar al Congreso. La definición sobre quién controla las redes y la producción de contenidos forma parte de esa estrategia. La evolución de las próximas semanas permitirá determinar si se trata de una redistribución puntual de funciones o del comienzo de una modificación más amplia en el esquema de poder alrededor de Milei.