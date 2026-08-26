Nadie lo conocía, se asoció con Elon Musk y gastó u$s70 millones en una mansión: quién es Yuhuai Wu

Llamó la atención del magnate tecnológico y fue clave en su proyecto más ambicioso, pero una compra multimillonaria terminó con su perfil bajo.

A pesar de su perfil bajo, la compra de una mansión lo dejó en el centro de la escena.

El mundo de la Inteligencia Artificial es un negocio que deja a sus mayores protagonistas ganancias de millones de dólares . Además, esta nueva mina de oro del sector tecnológico tiene un factor favorable para quienes la hacen funcionar: casi todos sus integrantes mantienen un perfil muy bajo.

Yuhuai Wu , un científico nacido en China y conocido en Estados Unidos como Tony, disfrutaba de ese anonimato con mucha tranquilidad. El hombre detrás de uno de los proyectos más ambiciosos de Elon Musk perdió ese beneficio al realizar una compra multimillonaria de una enorme mansión en California.

Tony Wu era prácticamente desconocido fuera de los grandes focos, pero dentro del mundo inteligencia artificial ya tenía un lugar importante . Su trabajo se concentró en conseguir que los modelos pudieran resolver problemas matemáticos y seguir razonamientos complejos, una de las grandes dificultades que todavía enfrentan estos sistemas.

Wu fue clave en el desarrollo de la inteligencia artificial y su talento no le pasó desapercibido a Musk.

Antes de xAI participó en investigaciones dedicadas justamente a ese problema. Entre ellas estuvo AlphaGeometry, capaz de enfrentarse a ejercicios de geometría del nivel de una olimpíada internacional. También trabajó en algunos de los principales laboratorios tecnológicos y académicos del sector como Google, donde profundizó esa especialidad sin convertirse en una figura pública.

Para 2023 ya tenía experiencia concreta en un campo que comenzaba a ser fundamental para las nuevas generaciones de inteligencia artificial. Elon Musk lo eligió entonces para integrar el pequeño grupo de científicos con el que puso en marcha xAI y comenzó a desarrollar Grok.

Musk contó con Wu entre los principales responsables de la creación de xAI. Tesla

xAI: la asociación con Elon Musk

Wu fue uno de los 12 cofundadores originales de xAI. Dentro de la empresa trabajó sobre el razonamiento de sus modelos y participó directamente en el desarrollo de Grok, con especial atención en las capacidades matemáticas y lógicas que ya habían marcado buena parte de su carrera.

Su peso dentro del equipo quedó especialmente expuesto con Grok 3, presentado en 2025. Tony formó parte del grupo encargado de mejorar el desempeño del sistema frente a problemas complejos y llegó a liderar trabajos relacionados con el razonamiento dentro de la compañía.

El negocio dio un salto enorme en febrero de 2026, cuando SpaceX adquirió xAI en una operación que valuó a la empresa en u$s250.000 millones. Nunca se hizo público qué porcentaje pertenecía a Wu, por lo que tampoco existe una cifra comprobable sobre cuánto valían sus acciones o cuál era su patrimonio después del acuerdo.

Pocos días más tarde, el científico anunció su salida de la compañía. Había pasado casi tres años como cofundador de una de las empresas de inteligencia artificial de mayor crecimiento del momento y, apenas unos meses después, su nombre empezó a aparecer relacionado con una compra inmobiliaria de u$s70 millones en California.

Cómo es la mansión récord de Silicon Valley

Villa de Verano está en Hillsborough, una de las localidades residenciales más exclusivas de la península de San Francisco, y ocupa casi cinco hectáreas. La finca fue diseñada con inspiración en las villas del lago de Como y tiene una residencia principal de alrededor de 1.150 metros cuadrados, además de otra casa para invitados de unos 428 metros cuadrados.

Los jardines presentan dimensiones suficientes para construir un pequeño complejo deportivo dentro. Actualmente, ahí tiene un campo de golf propio y una cancha de tenis hundida, además de un anfiteatro al aire libre que puede recibir a unas 150 personas.

La parte más extravagante es la cantidad de espejos de agua que tiene. La propiedad cuenta con estanques con carpas koi, fuentes inspiradas en las del Bellagio de Las Vegas y un enorme acuario de agua salada, detalles que la convierten en algo más que un simple hogar.

Los antiguos dueños habían pedido inicialmente u$s88 millones y terminaron aceptando u$s70 millones el 6 de agosto. La compradora fue Daikon no Hana Capital LLC, una sociedad creada semanas antes cuyos representantes ya habían intervenido en operaciones inmobiliarias de Wu. Esas conexiones lo señalaron como el hombre detrás de la venta residencial más cara de California en lo que va del 2026.