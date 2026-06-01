Mundial 2026: uno por uno, cómo llegan los jugadores lesionados de la Selección argentina y qué alternativas maneja Lionel Scaloni

Mientras Scaloni espera por la evolución de varios lesionados, ya tiene definidos los nombres que podrían sumarse de urgencia si alguna recuperación no llega a tiempo.

A 15 días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , son varios los jugadores "tocados" que tiene Lionel Scaloni , por lo que estará prestando especial atención en sus evoluciones y, por lo tanto, posibles reemplazos.

En total, son nueve los jugadores que tienen algún tipo de lesión o molestia: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leandro Paredes, Nico Paz, Nicolás González, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Por tal motivo, el cuerpo técnico y médico de la Selección analizará en Kansas caso por caso para ver cómo se encuentran.

El guardameta que viene de ser campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa inglés tiene una fractura muy chica en la mano derecha, contraída en el calentamiento previo a la final del certamen mencionado, y se encuentra en reposo, inhabilitado para atajar en los amistosos (Argentina enfrentará también a Islandia el martes 9 con horario a confirmar).

Entre los defensores, los afectados son ambos laterales derechos. El habitual titular Nahuel Molina está muy cerca de recuperarse de un desgarro mientras que Gonzalo Montiel, todavía se encuentra desgarrado.

Por este motivo, los laterales Agustín Giay, del Palmeiras brasileño, y Nicolás Capaldo, ex jugador de Boca, acompañan a la delegación y podrían sumarse al plantel en caso que el defensor autor del último penal en la final del Mundial pasado no alcance a recuperarse.

Cristian "Cuti" Romero, en la recta final de la recuperación

El central sufrió, jugando para Tottenham, una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha que lo mantuvo alejado de las canchas en la recta final de la temporada. Se especula con que pueda sumar minutos en alguno de los amistosos del Seleccionado antes de disputar el Mundial.

Leandro Paredes y Nico Paz inquietan a Scaloni

Los mediocampistas afectados son dos: Leandro Paredes y Nicolás Paz. Mientras que el primero de ellos sufrió una distensión en el isquiotibial derecho en los momentos previos del pasado partido de Boca ante la Universidad Católica de Chile, que le permitió disputar el partido sin mayores inconvenientes, el prometedor y talentoso enganche del Como italiano sufrió un golpe que le generaba dolor cada vez que pisaba y lo alejó de la competencia en las últimas semanas, aunque el mismo no se agravó y también podría jugar en el debut.

Nicolás González y Julián Álvarez llegan tocados desde Madrid

Nicolás González está prácticamente recuperado de un desgarro, por lo que incluso podría ser parte de los amistosos, aunque Scaloni afirmó que intentará arriesgar a la menor cantidad de jugadores posible; mientras que la "Araña" terminó la temporada en Atlético Madrid con molestias en uno de sus tobillos y, si bien no fue de gravedad, lo irán evaluando jornada a jornada para ver cómo esta.

Lionel Messi, con una fatiga

Quien no tiene una grave lesión, aunque todavía no se encuentra al 100% desde lo físico, es Lionel Messi. El “10” del seleccionado argentino afronta su sexto Mundial en los compases finales de una carrera inolvidable y tuvo que retirarse sustituido del último partido del Inter Miami, con una sobrecarga producida por la fatiga luego de jugar en un campo de juego muy pesado.

Descartada su lesión desde los primeros estudios, el argentino se encuentra con tratamientos de rehabilitación y no disputará el próximo partido amistoso de la Selección argentina, este sábado 6 de junio ante Honduras a las 21 (horario argentino), aunque se estima que llegue sin inconvenientes al debut mundialista.

Scaloni ya analiza un plan alternativo

Más allá de que la expectativa es contar con la base del plantel campeón del mundo, Scaloni y su cuerpo técnico trabajan con una lista de posibles reemplazantes para reaccionar rápidamente ante cualquier contratiempo físico.

Giay, Capaldo, Domínguez, Soulé, Perrone y Buendía se mencionan como alternativas. Con varios jugadores transitando la recta final de sus recuperaciones, la enfermería se convirtió en una de las principales preocupaciones de la selección argentina en la antesala de una nueva competencia internacional.

El objetivo del cuerpo técnico es claro: llegar con el plantel lo más completo posible y evitar riesgos innecesarios en futbolistas que podrían ser determinantes durante el torneo.