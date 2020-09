Paritarias: día clave para empleados de Comercio y estatales

Desde las 14.30 en la cartera laboral se reunirán funcionarios de la Jefatura de Gabinete con la conducción de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los gremios que prácticamente agotan la representación de empleados de la administración pública central. La propuesta oficial, según pudo saber este diario, será por una suba para todo el año del orden del 20 por ciento hasta mayo de 2021. En lo que va de este año el sector público sólo tuvo un ajuste de $4.000 decretado por Alberto Fernández para los sueldos de hasta 60 mil pesos en bruto.

Los funcionarios admiten que la suba no alcanzará a compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los cuatro años anteriores. De todos modos destacan que desde junio hubo avances respecto de otros ítems extrasalariales como los relacionados con la carrera administrativa y los concursos, además de una garantía de estabilidad para el personal que, señalan, no rigió en la administración de Cambiemos. El incremento para estatales tendrá un impacto directo sobre unos 180 mil trabajadores y eventualmente podrá servir de guía para otros 190 mil integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, no contemplados formalmente en la paritaria pero que en general quedan asociados a la misma lógica.

Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE nacional, le dijo a este diario que el gremio acudirá a la cita con la premisa de que “la pérdida del pasado ha sido mucha y también la inflación prevista es muy alta”. Agregó que “el discurso del Gobierno es contradictorio” porque si bien reconoce “una pérdida superior al 36% en los salarios estatales, no incorporó una suba para compensarla en el Presupuesto 2021”.

Más temprano, a las 12, se concretará una audiencia formal en Trabajo entre el gremio de Comercio, que encabeza Armando Cavalieri, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca). Como adelantó este diario la semana pasada, Cavalieri logró un preacuerdo con la CAC y Udeca en torno de un bono de $5.000 como único ajuste paritario en un rubro más marcado por el cierre de locales y la pérdida de puestos de trabajo. El sindicato llegó a informar de la firma de un entendimiento en esa línea hasta marzo próximo pero la CAME lo negó. Hasta la semana pasada la ingeniería del aumento confirmaba que entre abril, cuando venció la paritaria 2019, y septiembre, cuando regiría el primer pago del bono, quedará un “agujero negro salarial” que anticipó este diario para este segmento y para los operarios metalúrgicos, también muy golpeados por la crisis económica que dejó la pandemia.