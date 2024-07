Tras las críticas de Milei, Axel Kicillof reconoció que le causa "bronca la improvisación y los desequilibrios del Presidente"

La adhesión al RIGI es uno de los desafíos que transita Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense y fue el motivo que utilizó Javier Milei para criticarlo en su aparición pública más reciente. En ese marco, el Gobernador afirmó que " la bronca que me causa la improvisación y los desequilibrios del Presidente no va a debilitar ninguna de mis convicciones".

Durante su última entrevista en Neura Media, el Presidente criticó al dirigente opositor por sus reticencias a adherir al RIGI tal como fue aprobado en el Congreso de la Nación: "A él le gusta jugar al zurdito , listo, las consecuencias las va a pagar la provincia de Buenos Aires. Que los bonaerenses sepan que no es gratis tener a un comunista al frente".

Ante ello, el mandatario bonaerense escribió: " Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera . Y, además, con tanta agresividad. No podemos naturalizar que quien conduce el Estado Nacional y representa a nuestro país se maneje con tanta irresponsabilidad. Porque mientras Javier Milei despliega este espectáculo tragicómico, el desempleo sigue creciendo y la producción sigue cayendo ".

"Seguiré trabajando en favor de los intereses de la provincia que gobierno y en defensa de los derechos de los bonaerenses sin entrar en una ridícula competencia con una provincia hermana y sin caer en las provocaciones de un presidente que confunde al país con las redes sociales", señaló Kicillof y concluyó su mensaje asegurando que "nuestra tarea es urgente: fortalecer un escudo y una red para proteger al pueblo bonaerense de las agresiones de Milei y contribuir a la construcción de una alternativa para la Argentina".

Alberto Fernández opinó sobre medidas de Milei: "El FMI considera su programa de gobierno inconsistente"

Alberto Fernández reaccionó este sábado en su cuenta de X luego de lo que fueron las declaraciones de Javier Milei en una entrevista, donde aseguró que el jefe de la misión del FMI "no quiere que a Argentina le vaya bien".

El ex presidente escribió: ''Oír esto me estremece. El presidente libertario dice que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla pusieron al jefe de la misión del FMI ante Argentina. Nunca oí algo tan absurdo''.

Luego, continuó describiendo su asombro ante los dichos del actual mandatario: ''Es evidente que no quiere ver que el FMI considera su programa de gobierno inconsistente. Ese es el problema. No es una razón ideológica. Debo recordar que al FMI lo trajo a la Argentina su socio, el ex presidente Macri. Si a semejante definición presidencial sumamos las declaraciones del ministro Caputo queda en evidencia la falta de un rumbo económico serio''.

También aseguró que ''prometen un peso fuerte mientras quieren cerrar el Banco Central y dolarizar la economía'', así como también que ''avisan a los argentinos que deberán vender sus dólares ahorrados para pagar impuestos, cuando antes decían que a esos impuestos los bajarían''.

Para finalizar, agregó: ''Como si semejante dislate no bastara, mandaron el oro de las reservas a Inglaterra, arriesgando un posible embargo. No piensan en Argentina ni en la gente. Piensan en sus mandantes sin medir los costos. Penoso'', sentenció.