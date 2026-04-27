El kicillofismo insiste en la necesidad de conformar un frente amplio "que se oponga a las políticas de Javier Milei"

Los ministros de la provincia de Buenos Aires Carlos Bianco (Gobierno) y Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad) insistieron este lunes, en la habitual conferencia de prensa de la gobernación, en que el peronismo debe construir un frente amplio que se oponga a las políticas del presidente Javier Milei de cara a las elecciones de 2027 .

Los funcionarios bonaerenses salieron a marcar posición en medio del debate que atraviesa al PJ sobre cómo pararse electoralmente, luego de que el diputado nacional Máximo Kirchner rechazara la idea de un espacio cuyo único eje sea enfrentarse al oficialismo.

"Respecto de la formación de un frente, a mí me da más o menos igual cuál sea el nombre, la característica, pero me parece que tiene que ser un frente. Llamémoslo como quieran: no lo llamemos anti-Milei, pero que se oponga a Milei" , respondió Bianco al ser consultado sobre el tema.

Para el funcionario, la construcción opositora debe tener dos pilares: resistir las políticas del oficialismo y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta superadora. "Que genere un programa, que genere un proyecto, que genere una esperanza para el pueblo argentino que está siendo muy golpeado" , subrayó.

El dirigente también salió al cruce de quienes debaten los límites ideológicos del eventual espacio. "Todo el tiempo me preguntan cuáles son los límites por derecha y por izquierda. Yo lo que digo es que establezcamos determinados consensos básicos", planteó, y enumeró una serie de pilares: la defensa de los intereses nacionales y la soberanía, la democracia, los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia, el fomento de la producción y el trabajo, la inversión en ciencia y tecnología y el apoyo a las universidades nacionales.

"Son cuestiones básicas para nosotros los peronistas, pero quizás para otros sectores no son tan obvias. Si hay subsectores de otras fuerzas políticas que están de acuerdo con esos principios, bienvenidos, sentémonos a dialogar", añadió. Y fue contundente respecto a la necesidad electoral: "Con un núcleo duro no la vamos a ganar".

Andrés Larroque pidió convocar "a un conjunto de fuerzas"

En la misma línea, Larroque fue más escueto pero igualmente firme. "Mientras no sea a favor de Milei, está todo bien", dijo al ser consultado sobre el nombre o la identidad del espacio. Pero advirtió que la amplitud no es opcional: "Es imposible ganar si no se convoca a un conjunto de fuerzas".

ministros bonaerenses caba mdf

El ministro de Desarrollo de la Comunidad también reivindicó la hoja de ruta trazada por el gobernador Axel Kicillof: "Como viene diciendo Axel, este es un año de construcción". Y lanzó una advertencia que apunta directamente a los errores del ciclo 2019-2023: "En la discusión que tenemos que tener, tenemos que plantearnos qué característica va a tener ese espacio a la hora de gobernar. No podemos cometer los mismos errores de 2019 a 2023, porque la ciudadanía no lo perdonaría".

Qué dijo Máximo Kirchner

Las declaraciones de ambos ministros contrastan con la posición expresada por Máximo Kirchner durante su reciente visita a Santa Fe, donde el diputado y titular del Congreso del PJ bonaerense cuestionó la idea del frente anti-Milei: "No me convence", dijo, y agregó que sería "un reduccionismo enorme" que el peronismo se direccione "solamente a que hay que ganarle a Milei".

El hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner insistió en que el objetivo debe ser "construir una opción diferente", aunque también reconoció que ganar votos es la meta. "No me interesa destruirlo, me interesa que en la elección juntemos más votos", precisó.

Máximo Kirchner PJ Máximo Kirchner rechazó la idea un "frente anti Milei".

Más reclamos por la deuda

En otro tramo de la conferencia, Bianco denunció que el Gobierno nacional le debe a la provincia en concepto de deudas directas, de saldos de obras públicas comprometidas y por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales un total de $16,7 billones .

"Si a eso se le suma una caída en los recursos de origen nacional de $5,3 billones y una baja de $ 2,6 billones en los recursos de origen provincial, el total del desfinanciamiento generado por el Gobierno de Milei a la Provincia asciende a $24,6 billones", remarcó y añadió: "Nos robaron más de medio presupuesto anual".

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En ese sentido, Larroque planteó que el panorama económico y social es “estremecedor”. Recordó que la provincia aumentó en un 30% los recursos destinados al Sistema Alimentario Escolar (SAE); duplicó la asistencia alimentaria para los municipios y subió 25% el monto para programas sociales para personas mayores, niños, personas en situación de calle y personas con discapacidad. “Vemos una indolencia absoluta de parte del gobierno nacional”, analizó y adelantó que el próximo miércoles a las 11 realizará junto a un grupo de intendentes una presentación ante el Ministerio de Capital Humano para reclamar el envío de fondos.