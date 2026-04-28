Provincias del PJ rechazan la reforma laboral y denuncian pérdida de competencias en el Encuentro Federal del Trabajo

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Buenos Aires una reunión con ministros y gremios, donde cuestionaron la Ley 27.802 por afectar las facultades provinciales y advirtieron sobre posibles violaciones constitucionales.

El Encuentro Federal del Trabajo sesionó en la provincia de Buenos Aires, donde ministros laborales y representantes gremiales analizaron el impacto de la Ley Nacional Nº 27.802 y rechazaron la pérdida de competencias provinciales en materia laboral .

La actividad fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof , quien junto al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa , recibió a autoridades de distintas jurisdicciones en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno.

Durante el encuentro se abordaron 13 puntos críticos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que -según plantearon- implican una pérdida de facultades para las provincias en tareas de fiscalización y control.

Kicillof afirmó que “hay un intento muy claro por parte del Gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral” , y calificó la medida como “absolutamente inconstitucional” , al considerar que “viola la independencia de las jurisdicciones”.

encuentro federal de trabjo

Además, sostuvo que el objetivo del presidente Javier Milei es “degradar los derechos laborales” y remarcó que en la provincia de Buenos Aires continuarán “protegiendo a las y los trabajadores”.

En ese marco, las autoridades suscribieron un documento en el que manifestaron su preocupación por las presuntas violaciones a la Constitución Nacional y a las constituciones provinciales. Allí también reafirmaron la defensa de las facultades de cada jurisdicción frente a posibles vulneraciones.

Kicillof destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre provincias y afirmó que estos espacios permiten consolidar “un polo de resistencia” frente a un Gobierno nacional al que definió como “centralista, unitario y cruel”.

En tanto, Correa señaló que “la articulación federal es una condición necesaria para una Argentina más justa” y consideró que el encuentro refleja la voluntad de las provincias de defender tanto sus derechos como los de los trabajadores.

"Reafirmamos, en defensa de la autonomía provincial y los derechos laborales, nuestro rechazo a la Ley 27.802 y sostenemos que el poder de policía laboral es una facultad irrenunciable de las provincias para proteger los derechos de las y los trabajadores", señaló.

Del encuentro participaron la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá; y las secretarias de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, y de Santiago del Estero, Julia Comán. También estuvo presente el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Valdez.

En representación de las centrales obreras asistieron el secretario general de la CGT, Octavio Argüello; el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy; el referente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el dirigente de FATSA, Héctor Daer; el secretario general de la CTA bonaerense, Roberto Baradel; y el titular de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi.

También participaron la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo bonaerense, Cecilia Cecchini; el asesor Gustavo Mariani; el diputado nacional Hugo Moyano; y el senador provincial Pedro Borgini.