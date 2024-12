Tras los dichos de Luis Caputo, el Gobierno redobla la apuesta contra Gabriel Boric

Además, el politologo cruzó al periodista Ernesto Tenembaum, quien había cuestionado al Gobierno por los agravios a Boric. “Decir que no es socialista porque no ha logrado abolir la propiedad privada es tan absurdo como decir que Milei no es libertario porque no ha abolido el Estado. Las ideologías son guías que orientan la acción política, pero esta última se ve sujeta no solo a aquella, sino a un sinfín de factores y variables extraideológicos”.