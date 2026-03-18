Un diputado del PRO recibió por error un rifle en su despacho y activó un operativo de seguridad + Seguir en









El paquete fue detectado en un escáner del anexo de Diputados y generó demoras. El legislador explicó que se trató de una compra online enviada por equivocación.

Javier Sánchez Wrba envió por error un rifle a su despacho del Congreso.

Un diputado del PRO quedó envuelto en un episodio insólito tras recibir por error un rifle de aire comprimido en su despacho del Congreso, lo que activó un protocolo de seguridad al ser detectado en un control de ingreso.

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El protagonista fue Javier Sánchez Wrba, quien había comprado el artículo por internet, pero el paquete fue enviado equivocadamente a su oficina en el edificio anexo de la Cámara de Diputados.

El hecho generó alerta cuando el envío pasó por el escáner de seguridad y el personal detectó su contenido, lo que derivó en la activación inmediata del protocolo correspondiente. Tras la situación, los agentes se comunicaron con el legislador para esclarecer lo ocurrido.

El episodio provocó además demoras y un atascamiento en el ingreso al edificio mientras se verificaba el contenido del paquete.

La aclaración de Sánchez Wrba: "Un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo" Luego, Sánchez Wrba envió una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en la que explicó que se trató de un error. “Por medio de la presente, me comunico con Ud. para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire comprimido (sic) de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, detalló.

“Con el fin de que quede claro que se trató del aire comprimido y no de un arma de fuego, le extiendo la presente nota, con la factura de compra del mismo”, agregó. El episodio también generó repercusiones políticas. El diputado socialista Esteban Paulón ironizó en redes sociales: “Otro día trancu en el Congreso. Parece que un diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina…”. "Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A", ironizó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2034285772207980863?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2034285772207980863%7Ctwgr%5E377b99ef33c130a641e96fa14a0c1804d219f7d5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Finsolito-momento-el-congreso-le-llevaron-un-rifle-aire-comprimido-un-diputado-n232711&partner=&hide_thread=false OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO



Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso

Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.



Seguimos con más informaciones… — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 18, 2026

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