20 de agosto 2025 - 21:57

Un diputado ex La Libertad Avanza criticó duramente al Gobierno: "No hay democracia"

Carlos D´Alessandro es uno de los cuatro diputados que rompieron con el oficialismo y formaron un nuevo bloque llamado "Coherencia".

Carlos D´Alessandro abandonó La Libertad Avanza y formó el bloque "Coherencia", junto a tres colegas.

En declaraciones radiales previas a su ida de LLA, el ahora diputado del bloque "Coherencia" aseguró: "Políticamente con el Gobierno estamos alejados”, dando a entender los motivos de su separación del grupo oficialista.

Dura crítica de un ex La Libertad Avanza al Gobierno.

"Esperaba que se lograra un aumento para las personas con discapacidad”, indicó D´Alessandro en diálogo con Radio Splendid, antes de romper con la bancada libertaria.

El diputado nacional, que ahora compartirá bloque con Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González criticó fuertemente las formas del gobierno de Javier Milei y aseveró que "se está haciendo daño a sí mismo”.

Diputados libertarios conformaron un nuevo bloque por fuera de La Libertad Avanza: se llamará "Coherencia"

La diputada libertaria, ex La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta anunció este miércoles la creación de un nuevo bloque legislativo en el Congreso de la Nación, bajo el nombre "Coherencia".

El espacio está integrado por los legisladores Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Arrieta, y se presenta como un proyecto que busca trabajar de manera unida, responsable y manteniendo la coherencia como eje central de su accionar político.

En su comunicado, Arrieta destacó que el bloque pretende recuperar el valor de la palabra como pilar fundamental en la política, al tiempo que agradeció a todos quienes acompañan esta iniciativa.

Según indicaron los propios legisladores, el bloque comenzará a participar en comisiones y debates legislativos desde hoy, con el objetivo de consolidar su presencia y contribuir a la toma de decisiones en el Congreso.

