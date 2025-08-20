Chaco: una jueza citó a indagatoria al presidente de La Libertad Avanza por afiliaciones truchas

Se trata de Alfredo “Capi” Rodríguez, imputado por una trama de afiliaciones que serían apócrifas y que involucra a personas vulnerables.

Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza en el Chaco, fue citado a indagatoria en la Justicia Federal.

La jueza federal de Resistencia , Zunilda Niremperger citó a prestar declaración indagatoria a Alfredo “Capi” Rodríguez , presidente de La Libertad Avanza en Chaco, en la causa en la que se investigan presuntas afiliaciones “truchas” .

La indagatoria fue solicitada por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien dio impulso a la investigación luego de que más de cuarenta testigos aseguraron que nunca dieron su consentimiento para afiliarse al partido libertario . Adultos mayores , uno de ellos internado en un geriátrico, personas vulnerables y con enfermedades graves aparecen entre los “afiliados”, según confirmaron fuentes judiciales.

Se sospecha que Rodríguez habría accedido a bases de datos de ANSES y PAMI para concretar la maniobra. “Capi” Rodríguez es presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia y actual delegado regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Según la investigación, las fichas partidarias que permitieron el reconocimiento jurídico de la agrupación, provenían del partido SOI (Sociedad Organizada Independiente) . Cuando se reunieron las 4.000 adhesiones necesarias, Rodríguez consiguió el aval de Karina Milei para rebautizar el espacio como La Libertad Avanza.

Según revelaron las fuentes, llamó la atención que mientras se registraban estas presuntas afiliaciones falsas, se bloqueaba el ingreso de militantes genuinos, con la finalidad de consolidar a Rodríguez como presidente del partido sin oposición interna. El fiscal Sabadini remarcó que Rodriguez en su doble rol de presidente partidario y delegado de ANSES en Chaco, “no solo incumplió el deber de proteger datos sensibles de la ciudadanía, sino que los habría manipulado para fines personales o políticos”.

La fiscalía llamó a testimonial a unas 60 personas; de 45 que declararon, 40 negaron haber firmado o consentido su afiliación, aunque insólitamente sus fichas llevaban la firma certificada por Rodríguez.

Rodríguez está imputado por supuesto delito de falsedad ideológica de documento público agravado por su condición de funcionario público, en al menos 40 hechos en concurso real. También abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Según fuentes de la investigación, Rodríguez designó como defensores a Zacarías Issolio y a Mercedes del Rosario Goitía, actual candidata a diputada nacional por la coalición LLA-UCR chaqueña.