Escala interna en La Libertad Avanza: diputado denuncia a funcionarios por uso de aviones privados

Tras la intervención de la filial de La Libertad Avanza en San Luis, el titular del partido en ese distrito denunció que dos funcionarios ligados a Eduardo "Lule" Menem desembarcaron en aviones privados en la provincia. Pide que se investigue.

Escala la interna en La Libertad Avanza en la previa a la sesión de la Cámara de Diputados donde se someterán a votación una batería de vetos de Javier Milei . Luego de que Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem ordenaran la intervención del partido en San Luis, el titular del sello libertario en ese distrito denunció a dos funcionarios de la Casa Rosada por el uso de aviones privados para llegar hasta la provincia puntana.

"Ayer arribaron a nuestra provincia, en un vuelo privado, Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, y Diego Manuel Vartabedian, Director Nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia", denunció esta mañana a través de una comunicado Carlos D'Alessandro, diputado nacional y hasta ayer titular de La Libertad Avanza en San Luis.

El episodio dispara la tensión dentro del bloque de diputados nacionales del oficialismo a menos de 24 horas de una sesión caliente donde la Casa Rosada pondrá a prueba los vetos de Javier Milei al aumento jubilatorio, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y también a la emergencia en Bahía Blanca. El bloque libertario que conduce Gabriel Bornoroni llega sacudido por los daños colaterales provocados por el cierre de listas de este domingo en las provincias donde, como reveló Ámbito, varios referentes territoriales que además son diputados nacionales de LLA, fueron marginados de la definición de candidaturas para las elecciones legislativas del 26 de octubre en sus distritos.

El cierre de listas no sólo dejó heridos en San Luis, donde D'Alessandro reafirmó su lealtad a Javier Milei pero cuestionó en duros términos a Eduardo "Lule" Menem, brazo político de Karina Milei en el interior del país. También en provincias como Tucumán, Mendoza y Chaco los armadores locales quedaron excluidos de un armado de listas libertarias que se digitó desde la Casa Rosada.

El caso de San Luis es más grave porque la comandancia de La Libertad Avanza directamente dispuso la intervención del partido ya que D'Alessandro no había aceptado la injerencia de "Lule" Menem y había dado de baja el frente electoral para impedir que le pusieran los candidatos a dedo desde la Casa Rosada. El diputado nacional, que además preside la comisión de Recursos Naturales, es uno de los que deberá votar los vetos de Milei este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados.

Candidato de La Libertad Avanza

En relación a Viola y a Varatabedian, quien además fue candidato a legislador porteño en la lista que encabezó Manuel Adorni, el diputado de San Luis advirtió que "ambos funcionarios llegaron a San Luis con el único objetivo de intervenir el partido La Libertad Avanza en nuestra provincia, desconociendo la voluntad expresada democráticamente por el Congreso partidario local y por la militancia que todos los días defiende las ideas de la libertad. Nos resulta inaceptable que se utilicen aviones privados, propios de la casta política que tanto criticamos, para financiar operaciones políticas contra la verdadera representación libertaria en San Luis. Nuestro compromiso es con los sanluiseños y con el proyecto de libertad encabezado por el presidente Javier Milei, no con los privilegios de unos pocos. La Libertad Avanza San Luis no se interviene, se defiende".

Varatabedian estaría además mencionado en una serie de chats donde donde el funcionario le pide a la diputada Lourdes Arriteta "militantes" para ocupar distintos cargos en la Anses y el PAMI, de acuerdo a una publicación de un medio de tirada nacional. En Chaco, incluso el fiscal federal Patricio Sabadini abrió una investigación para determinar si esos "militantes-funcionarios" habrían sido invitados a realizar aportes para financiar distintas actividades partidarias de La Libertad Avanza.

El bloque de La Libertad Avanza a cargo del cordobés Gabriel Bornoroni ya había sufrido las bajas de Lourdes Arrieta quien formó un monobloque luego de la polémica visita de los diputados libertarios a los exrepresores detenidos por crímenes de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, y de Marcela Pagano -quien si bien sigue integrando la bancada- fue marginada de las reuniones de bloque y se mueve con autonomía en medio de una guerra explícita con Lilia Lemoine, una de las principales espadas legislativas del Presidente en el recinto.

D'Alessandro, legislador nacional de San Luis es la voz cantante de un por ahora silencioso pelotón libertario marginado del bloque oficialista. Se trata del grupo que, por ejemplo, fue excluido de la sesión de cine y empanadas organizada la semana pasada por Milei en Olivos para analizar la agenda parlamentaria y contar la cantidad de apoyos para sostener los vetos presidenciales que se votarán este miércoles en el recinto con un final cada vez más incierto.