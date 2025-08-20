Diputados libertarios conformaron un nuevo bloque por fuera de La Libertad Avanza: se llamará "Coherencia"







El espacio suma a los legisladores Lourdes Arrieta, Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, quienes buscan "trabajar unidos y recuperar el valor de la palabra en la política".

Arrieta, ex La Libertad Avanza, confirmó el nuevo bloque en redes sociales. Mariano Fuchila

La diputada libertaria, ex La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta anunció este miércoles la creación de un nuevo bloque legislativo en el Congreso de la Nación, bajo el nombre "Coherencia".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El espacio está integrado por los legisladores Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Arrieta, y se presenta como un proyecto que busca trabajar de manera unida, responsable y manteniendo la coherencia como eje central de su accionar político.

En su comunicado, Arrieta destacó que el bloque pretende recuperar el valor de la palabra como pilar fundamental en la política, al tiempo que agradeció a todos quienes acompañan esta iniciativa.

Según indicaron los propios legisladores, el bloque comenzará a participar en comisiones y debates legislativos desde hoy, con el objetivo de consolidar su presencia y contribuir a la toma de decisiones en el Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lulumicart/status/1958267455412838767&partner=&hide_thread=false Comunicado de prensa



Buenas tardes. Informamos la conformación de un nuevo bloque legislativo en el Congreso de la Nación, integrado por los diputados Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta, que llevará el nombre “COHERENCIA”.



Este espacio… pic.twitter.com/Jsy4N54hJp — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 20, 2025 De la salida de La Libertad Avanza a la creación de un monobloque Antes de la creación del bloque “Coherencia”, la diputada Lourdes Arrieta había formado su propio monobloque, llamado “Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal”, tras anunciar su salida de La Libertad Avanza. La decisión se produjo minutos antes de un cónclave del bloque oficialista que buscaba determinar su expulsión, dejando a LLA con 37 legisladores.

Dicho espacio surgió luego de semanas de tensiones internas y enfrentamientos con otros integrantes del bloque. Arrieta había cuestionado el manejo de la visita institucional a represores en la cárcel de Ezeiza y acusó a sus colegas de malos tratos y falta de consideración, señalando que su agenda y sus valores no habían sido respetados. A través de una circular formal al presidente de la Cámara de Diputados, Arrieta comunicó la conformación de su monobloque y detalló que mantendría su apoyo a los proyectos del oficialismo, defendiendo sus valores judeo-cristianos y liberales. El nuevo bloque fue identificado con el color violeta y la abreviatura “FE”. El episodio consolidó la fractura interna de La Libertad Avanza, marcada por denuncias cruzadas y disputas sobre la organización de actividades institucionales. La creación del monobloque permitió a Arrieta continuar su labor legislativa de manera independiente, manteniendo su respaldo a ciertas iniciativas del oficialismo mientras se distancia de las decisiones del bloque original.