Pese a que más de la mitad asegura tener dificultades para ahorrar o llegar a fin de mes, los jóvenes argentinos mantienen, en su mayoría, el respaldo al rumbo del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, un nuevo estudio detectó un cambio significativo en sus prioridades: la corrupción desplazó a la inflación como el principal problema del país y se consolidó como la mayor inquietud de este segmento.
Los jóvenes siguen respaldando a Javier Milei pero la corrupción ya supera a la inflación entre sus principales preocupaciones
La juventud relevada se ubica entre los 18 y 35 años. Se trata de una medición a un años de las próximas elecciones.
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El informe, elaborado por Reyes Filadoro y Enter Comunicación, relevó 643 casos de jóvenes de entre 18 y 35 años en todo el país entre el 8 y el 13 de junio de 2026, complementados con un análisis de la conversación en redes sociales.
El respaldo a Milei se mantiene pese a las dificultades económicas
El estudio mostró que el 56% de los jóvenes votaría por mantener el rumbo del actual Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2027, frente a un 40% que preferiría cambiarlo. Solo un 4% aún no definió su postura.
Ese respaldo convive con un escenario económico complejo. El 57% de los consultados afirmó que no puede ahorrar o que directamente tiene dificultades para llegar a fin de mes, mientras que apenas el 32% aseguró tener capacidad de ahorro.
La investigación también detectó que la fuga de votantes jóvenes de La Libertad Avanza continúa siendo reducida: apenas el 15% de quienes eligieron a Milei en el balotaje de 2023 se declaró decepcionado con la gestión.
La corrupción desplazó a la inflación
Uno de los principales hallazgos del relevamiento es el cambio en la agenda de preocupaciones de los jóvenes. Por primera vez, la corrupción encabezó el listado con el 21% de las respuestas, seguida por los bajos salarios (18%), el desempleo (16%) y recién después la inflación (10%).
El informe además encontró diferencias según la edad: entre quienes tienen 18 a 24 años la principal preocupación es el desempleo, mientras que el grupo de 25 a 35 años coloca a la corrupción en el primer lugar.
Incluso entre los jóvenes identificados con La Libertad Avanza, la corrupción aparece como el problema más mencionado: el 29% la ubicó como la principal preocupación del país.
Una fuerte brecha entre hombres y mujeres
La encuesta también reveló importantes diferencias de género. Los varones evaluaron más positivamente la gestión de Milei (56% frente al 39% de las mujeres), manifestaron mayor optimismo respecto del futuro económico (62% contra 48%) y mostraron una identificación más fuerte con La Libertad Avanza (47% frente al 30%).
En contraste, casi la mitad de las mujeres (47%) afirmó que preferiría un cambio de rumbo en 2027, mientras que entre los hombres esa proporción descendió al 31%.
En las redes sociales predominan las críticas
El trabajo incorporó además un análisis de más de dos millones de publicaciones en X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube realizadas por usuarios de entre 18 y 40 años.
Según ese relevamiento, el 57% de las menciones sobre el Presidente tuvo un tono negativo, mientras que el 43% fue positivo en las plataformas mencionadas.
Dentro de las conversaciones críticas, el tema más recurrente fueron los casos de corrupción, que representaron el 38% de las publicaciones negativas, por delante de las referencias al impacto social de las políticas económicas, la deuda y las inversiones.
Un electorado todavía abierto
Otro dato destacado es la distancia que mantiene una parte importante de los jóvenes respecto de la política. El 43% aseguró sentirse indiferente o preferir aislarse de la discusión política, mientras que el 26% dijo no identificarse con ningún espacio partidario.
Precisamente ese último grupo aparece como uno de los sectores más relevantes hacia las elecciones de 2027: el 61% de quienes no se identifican con ningún partido evaluó negativamente la gestión nacional, lo que los convierte en un segmento clave para la disputa electoral.
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