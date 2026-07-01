Los jóvenes siguen respaldando a Javier Milei pero la corrupción ya supera a la inflación entre sus principales preocupaciones

La juventud relevada se ubica entre los 18 y 35 años. Se trata de una medición a un años de las próximas elecciones.

Pese a que más de la mitad asegura tener dificultades para ahorrar o llegar a fin de mes , los jóvenes argentinos mantienen, en su mayoría, el respaldo al rumbo del Gobierno de Javier Milei . Sin embargo, un nuevo estudio detectó un cambio significativo en sus prioridades: la corrupción desplazó a la inflación como el principal problema del país y se consolidó como la mayor inquietud de este segmento.

El informe, elaborado por Reyes Filadoro y Enter Comunicación, relevó 643 casos de jóvenes de entre 18 y 35 años en todo el país entre el 8 y el 13 de junio de 2026 , complementados con un análisis de la conversación en redes sociales.

El estudio mostró que el 56% de los jóvenes votaría por mantener el rumbo del actual Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2027, frente a un 40% que preferiría cambiarlo. Solo un 4% aún no definió su postura.

Ese respaldo convive con un escenario económico complejo. El 57% de los consultados afirmó que no puede ahorrar o que directamente tiene dificultades para llegar a fin de mes, mientras que apenas el 32% aseguró tener capacidad de ahorro.

La investigación también detectó que la fuga de votantes jóvenes de La Libertad Avanza continúa siendo reducida: apenas el 15% de quienes eligieron a Milei en el balotaje de 2023 se declaró decepcionado con la gestión.

La corrupción desplazó a la inflación

Uno de los principales hallazgos del relevamiento es el cambio en la agenda de preocupaciones de los jóvenes. Por primera vez, la corrupción encabezó el listado con el 21% de las respuestas, seguida por los bajos salarios (18%), el desempleo (16%) y recién después la inflación (10%).

El informe además encontró diferencias según la edad: entre quienes tienen 18 a 24 años la principal preocupación es el desempleo, mientras que el grupo de 25 a 35 años coloca a la corrupción en el primer lugar.

Incluso entre los jóvenes identificados con La Libertad Avanza, la corrupción aparece como el problema más mencionado: el 29% la ubicó como la principal preocupación del país.

Una fuerte brecha entre hombres y mujeres

La encuesta también reveló importantes diferencias de género. Los varones evaluaron más positivamente la gestión de Milei (56% frente al 39% de las mujeres), manifestaron mayor optimismo respecto del futuro económico (62% contra 48%) y mostraron una identificación más fuerte con La Libertad Avanza (47% frente al 30%).

En contraste, casi la mitad de las mujeres (47%) afirmó que preferiría un cambio de rumbo en 2027, mientras que entre los hombres esa proporción descendió al 31%.

En las redes sociales predominan las críticas

El trabajo incorporó además un análisis de más de dos millones de publicaciones en X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube realizadas por usuarios de entre 18 y 40 años.

Según ese relevamiento, el 57% de las menciones sobre el Presidente tuvo un tono negativo, mientras que el 43% fue positivo en las plataformas mencionadas.

Dentro de las conversaciones críticas, el tema más recurrente fueron los casos de corrupción, que representaron el 38% de las publicaciones negativas, por delante de las referencias al impacto social de las políticas económicas, la deuda y las inversiones.

Un electorado todavía abierto

Otro dato destacado es la distancia que mantiene una parte importante de los jóvenes respecto de la política. El 43% aseguró sentirse indiferente o preferir aislarse de la discusión política, mientras que el 26% dijo no identificarse con ningún espacio partidario.

Precisamente ese último grupo aparece como uno de los sectores más relevantes hacia las elecciones de 2027: el 61% de quienes no se identifican con ningún partido evaluó negativamente la gestión nacional, lo que los convierte en un segmento clave para la disputa electoral.