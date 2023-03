Vacíos peligrosos en fallo con sabor a poco

Despejado el sesgo de confirmación ante la publicación de estos fundamentos desde ambos bandos en pugna, surge un interrogante de índole técnico: ¿Alcanza, de cara a la sociedad con “no saber a ciencia cierta” la cantidad de delitos cometidos ni el monto exacto del perjuicio al Estado, y apoyarse en prueba indiciaria de otros expedientes (algunos no juzgados y que podrían derivar en absoluciones) para condenar a quien fue dos veces presidenta y es vice en ejercicio? ¿No sería indispensable que se hubiesen agotado todas las instancias probatorias para tener por plenamente acreditado y con prueba directa la participación de Cristina de Kirchner en los delitos endilgados por el que se solicitó pena de prisión e imposibilidad de participar en elecciones? La gravitación institucional de lo que se discute excede a los personajes y a sus seguidores o a la coyuntura política particular del momento en el que se realizan los juicios. No puede dejar ni la más mínima hendija de duda porque -proponiéndoselo o no- implica agrietar los pilotes sobre los que se apoya la seguridad jurídica de un país. Si el “dolo” de un delito es la firma de un decreto que actuó como un “Caballo de Troya” para una amplia variedad de irregularidades, ¿qué impediría que a futuro se aplicara la misma fórmula para acusar a cualquiera que lo dicte? ¿Es factible que mensajes de terceros haciendo alusión indirecta a una persona confirmen la participación de alguien en un delito sin siquiera tener acreditado que lo que se dice en esos mensajes haya realmente ocurrido? Así enunciado, constituye una práctica republicanamente peligrosa porque es un molde que se puede rellenarse a voluntad.