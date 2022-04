Vialidad: perito de la fiscalía admite que confundió licitaciones

En esta oportunidad la mayoría de las preguntas estuvieron centradas en Panizza, quien no pudo defender con solidez la metodología que utilizó para concluir que hubo sobreprecios. En ese marco, ante las preguntas de las defensas, dijo que parte de su estudio estuvo basado en una visita ocular que hizo en forma particular -y sin el acompañamiento del cuerpo pericial- a una de las obras, cuando estuvo de vacaciones en la Patagonia.

También, admitió que no diferenció entre licitaciones públicas nacionales y licitaciones provinciales, aunque aseguró que no tuvo implicancia en el resultado final. “Tipié mal”, dijo, “fue solo un error de tipeo”.

Revista El Constructor

El perito ingeniero explicó que usó datos de la revista El Constructor para comparar valores porque había usado esa publicación en los años setenta, ochenta y noventa, cuando trabajó en una empresa constructora de la provincia de Buenos Aires. Lo que las defensas aseguran es que esa revista está desactualizada y no refleja los índices reales de las obras viales. Centralmente, cuestionan que el peritaje que habla de sobreprecios no se haya realizado con los números oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad, donde no se toman en cuenta los datos privados de esa publicación.

En otro orden, Panizza admitió que los cómputos de los diferentes ítems no los hizo él, sino que se los encargó a un grupo de arquitectos. Además, que no usó los planos de las obras para los cálculos, por lo que no tuvo en cuenta las diferentes alturas de los terraplenes (por las variaciones en el terreno que hay en la Patagonia) y sacó un precio final estimativo.

Ruta 3

Una de las obras en la que los peritos determinaron sobreprecios fue la construcción de la Ruta 3. Sin embargo, en la audiencia de este martes quedó en evidencia que -al no trabajar con los planos- calcularon los valores en base a la construcción de una mano de la ruta desde cero y la otra de mantenimiento. Sin embargo, las defensas exhibieron los planos y los pliegos de licitación, donde se evidencia que se construyeron ambas trazas en su totalidad, lo que arrojó costos mayores a los que consideraron los ingenieros.

Lo que Panizza no pudo explicar es porqué analizó que una mano de la ruta ya estaba hecha previamente. Los planos, los pliegos y hasta la propia auditoría encargada por Javier Iguacel a una empresa privada (Consulbaires) fueron exhibidos ante el Tribunal y mostraron que las dos manos de la ruta 3 fueron construidos desde cero.

Mantenimiento invernal

Otro de los ítems que quedó en evidencia que el peritaje no tuvo en cuenta es el mantenimiento que requieren las rutas durante todo el invierno. Esto implica sacar el hielo acumulado, correr la nieve que se junta a los costados, instalar obradores y casillas con personal para asistir ante alguna eventual emergencia, etc. Los pliegos de licitación establecen que esa tarea de mantenimiento invernal debe estar a cargo de la contratista. Dichos costos no fueron tomados en cuenta, ya que los valores que usaron los peritos para comparar en solo cinco de las 51 obras investigadas fueron extraídos de estimaciones de obras en terrenos llanos y donde no hay temperaturas bajo cero.

Los peritos seguirán defendiendo su trabajo en las sucesivas audiencias, en la recta final del juicio oral.