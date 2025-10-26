Votó Mauricio Macri: "Estoy a disposición para aportar gobernabilidad"







El expresidente votó este domingo y resaltó la importancia de participar en las elecciones para “renovar la esperanza” al tiempo que señaló su rol dentro del Gobierno.

El expresidente Mauricio Macri emitió su voto este domingo y destacó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones legislativas. “Cada elección es importante. Es un buen momento para volver a renovar la esperanza”, afirmó al retirarse del centro de votación.

Macri subrayó la necesidad de involucrarse en los comicios: “Siempre hay que venir a votar y participar”, y expresó su expectativa de que el Gobierno impulse una agenda de cambios que genere estabilidad: “Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, refuerce su gobernabilidad, que es un reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer”.

El expresidente aclaró que su rol será de apoyo y colaboración: “Yo estoy a disposición para hablar y aportar gobernabilidad, no hemos hablado de ministros. Milei tiene mi número; si necesita algo me va a llamar”. Por último, Macri manifestó su deseo: “Espero que sea una elección pareja y el mercado se calme”.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/ZdHG8DRUil — C5N (@C5N) October 26, 2025 Embed Voté pic.twitter.com/ZxpL1RJQog — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 26, 2025 Elecciones 2025: ¿Qué se vota en Argentina? Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.