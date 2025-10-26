Patricia Bullrich: "Le pido a la gente que salga a votar"

La ministra reafirmó su compromiso con reafirmar la gobernabilidad, evitó hablar de cambios en el gabinete y defendió la Boleta Única en Papel durante su votación en La Rural.

Patricia Bullrich emitió su voto y llamó a los argentinos a concurrir a las urnas.

La c andidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, emitió su voto en La Rural este domingo a las14 horas. en el Auditorio de La Rural, mesa 6407.

"Es la decisión del presidente que tiene la posibilidad de realizar cambios en el Gabinete. Si la gente me acompaña, voy a asumir. Necesitamos mayor gobernabilidad para aprobar leyes que bajen impuestos, leyes penales para que quien las hace las pague y muchas reformas que requiere nuestro Ministerio de Economía. Para ordenar el país”, afirmó ante la prensa tras emitir su voto.

Durante el sufragio, Bullrich protagonizó un pequeño incidente con la Boleta Única en Papel, que debutó en esta elección. Debió regresar al box porque había doblado el papel de forma incorrecta. “ La doblé en dos y había que doblarla en tres”, comentó.

Bullrich llamó a reflexionar sobre la importancia de la jornada y evitó referirse a eventuales cambios en el gabinete: “Es momento de pensar en lo que significa salir a votar. No vamos a hablar de nada que tenga que ver con modificaciones en el gabinete, eso es decisión exclusiva del Presidente”.

También pidió que quienes aún no fueron a votar lo hagan: “Fue un año muy cansador, hubo varias elecciones. Pero necesitamos más diputados y senadores. Esta es la elección”.

Respecto al día después, buscó transmitir calma: “El lunes va a ser igual que el viernes. Tenemos que volver a la normalidad y la tranquilidad. Estamos a mitad de un cambio profundo. Queremos que Argentina deje de ser un país pobre para convertirse en uno rico”. Finalmente, defendió la Boleta Única en Papel: “Quienes quieren volver al viejo sistema es porque hacían voto cadena o usaban el voto para extorsionar. La gente de bien quiere votar con boleta única”.

Elecciones legislativas: qué se vota

En estas elecciones se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, correspondientes a ocho provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar. Allí se renovarán 46 bancas en la Legislatura y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

El escrutinio provisorio comenzará a difundirse alrededor de las 21 del domingo, mientras que el definitivo se iniciará cinco días más tarde bajo la supervisión de la Junta Electoral.