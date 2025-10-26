Guillermo Michel: "Que la gente se exprese en paz y en democracia"

Afirmó que “lo que viene requiere mucho trabajo y consenso” y que el compromiso es claro: “Somos de acá y vamos a trabajar por Entre Ríos”.

El candidato de Fuerza Entre Ríos emitió su voto en la Escuela Nº 106 y destacó la importancia de la paz democrática y el trabajo colectivo.

Guillermo Michel, candidato a diputado por Fuerza Entre Ríos, votó esta mañana en la Escuela Nº 106 “Dr. Carlos Pellegrini” de Gualeguaychú. “Lo que viene requiere mucho trabajo y consenso”, expresó al cabo de emtir su sufragio; y remarcó: “Somos de acá y vamos a hacer lo mejor por la provincia”.

Michel afirmó que “el voto es un muy buen ejercicio para la democracia, poder expresar lo que siente la gente. Cuando vota, la gente no se equivoca, así que hoy respetaremos lo que decidan las urnas”.

El candidato también se refirió al nuevo sistema de boleta única de papel implementado por primera vez en la provincia. “Es importante que la gente marque las dos cruces, los dos cuadraditos, ya que en Entre Ríos se eligen diputados y senadores. Es un dato muy importante y es un proceso sencillo e intuitivo, aunque es la primera vez que se aplica”, explicó.

Michel puso de relieve que: “El diálogo y el consenso con todos los sectores políticos serán fundamentales”.

“Hasta ahora se refleja un porcentaje normal de asistencia y creemos que será una buena oportunidad de expresar libremente la voluntad popular en la provincia de Entre Ríos”, opinó.

Consultado por la nueva modalidad de votación, destacó: “Esperemos que se pueda hacer de la mejor manera. Es sencillo, bastante intuitivo, aunque quizá por ser la primera vez cueste un poco más”.

En el cierre de sus declaraciones, entre sonrisas, contó que mantiene su cábala de cada elección: almorzar con su papá antes de viajar a Paraná a esperar los resultados.

