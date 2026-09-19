War Room: especialistas simularán una campaña presidencial de cara a las elecciones de 2027

La actividad tendrá lugar en el marco de la Cumbre Mundial de la Comunicación Política. La propuesta tendrá como escenario las posibles candidaturas de Javier Milei, Axel Kicillof, Sergio Massa, Sergio Uñac, Jorge Brito, Daniel Hadad, Dante Gebel y Myriam Bregman.

La Cumbre Mundial de Comunicación Política realizará el próximo 9 de octubre una simulación de campaña electoral para analizar cómo competirían distintos espacios políticos argentinos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La actividad, denominada " WAR ROOM – Cómo se gana una elección ", reunirá a 14 especialistas en el Centro Cultural Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta será recrear el funcionamiento de un equipo de campaña a partir de encuestas, datos y distintas variables vinculadas con la construcción de candidaturas.

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El consultor político y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, estará a cargo de la estrategia en un escenario que, según detalló en declaraciones radiales, contempla "al presidente Javier Milei como candidato del oficialismo; una eventual interna peronista entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Sergio Uñac ; un espacio outsider que será definido entre Jorge Brito, Daniel Hadad y Dante Gebel ; y Myriam Bregman como representante de la izquierda".

“Vamos a una elección del 2027 hipercompetitiva y el escenario está abierto para todos. Nadie tiene nada asegurado", sostuvo Ivoskus.

La simulación no se basará únicamente en hipótesis. Según explicó el consultor, los participantes trabajarán con datos de encuestas sobre la realidad política , información sobre potencialidades digitales , análisis territorial y otras variables vinculadas con cada candidatura .

También se analizarán cuestiones estratégicas como el escenario sociopolítico y las consecuencias que podría tener la suspensión o continuidad de las PASO . “Vamos a tener información de cara al evento y un equipo opinando sobre cómo deberían ser esas campañas”, agregó Ivoskus.

Ivoskus aseguró que la elección de 2027 será una "hipercompetitiva".

De las encuestas a la estrategia

La dinámica buscará reproducir distintas etapas de una campaña: recibir información, interpretar el contexto, detectar oportunidades y riesgos y convertir esos elementos en decisiones de comunicación y estrategia electoral.

La división de tareas permitirá abordar una misma candidatura desde diferentes especialidades, desde el análisis de encuestas y datos hasta la comunicación digital, el territorio, los medios y el discurso. “La campaña y la estrategia que haga cada uno de esos posibles candidatos va a ser desequilibrante”, sostuvo Ivoskus.

La actividad funcionará así como una simulación de campaña en tiempo real, con el objetivo de observar cómo interactúan los datos, el contexto político y las decisiones de estrategia ante el escenario electoral planteado para 2027.

Quiénes participan del War Room

El equipo estará integrado por especialistas con distintas funciones dentro de la simulación: