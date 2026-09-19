Preocupación en los Juegos Sudamericanos: un boxeador de Uruguay sufrió un duro nocaut y fue hospitalizado

Santiago Cardozo consiguió la medalla de plata en la categoría de hasta 65 kilos de los juegos de Santa Fe 2026, pero la final terminó con preocupación por su estado de salud. El uruguayo sufrió un traumatismo de cráneo y una breve pérdida de conocimiento después del nocaut técnico ante el brasileño Yuri Falcão Reis.

La definición del boxeo en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 dejó una imagen que desplazó el resultado deportivo a un segundo plano. El uruguayo Santiago Cardozo debió ser retirado en camilla y posteriormente trasladado a un centro médico de Rafaela luego de sufrir un duro nocaut técnico en la pelea por la medalla de oro .

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Cardozo enfrentó al brasileño Yuri Falcão Reis en el estadio Invencible Rafaela , después de haber asegurado al menos la medalla de plata gracias a su victoria en semifinales frente al representante de Curazao Fabian Williams , a quien superó por fallo dividido.

El combate comenzó con un primer asalto equilibrado. De acuerdo con los resultados difundidos después de la final , los jueces otorgaron ese round al brasileño por 3-2 .

La situación cambió durante el segundo capítulo. Falcão Reis conectó una combinación que dejó al boxeador uruguayo sin posibilidades de continuar y provocó la intervención del árbitro, que decretó el nocaut técnico.

Cardozo fue retirado del ring en camilla , mientras crecía la preocupación entre quienes presenciaban la pelea. Tras recibir las primeras atenciones, fue derivado al Sanatorio Nosti , donde quedó bajo control médico.

Qué informó el Comité Olímpico Uruguayo

El Comité Olímpico Uruguayo (COU) comunicó posteriormente que el deportista sufrió un traumatismo de cráneo acompañado por una pérdida de conocimiento de corta duración.

El nocaut de Santiago Cardozo.

“Santiago Cardozo (Boxeo) sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento breve. Se realizaron estudios de imagen que arrojaron resultados normales. Quedará en observación unas horas”, expresó el comunicado.

Según la información oficial, los estudios por imágenes no detectaron anomalías, aunque los médicos resolvieron mantener al púgil en observación durante algunas horas como medida preventiva. Hasta el momento no se conoció un nuevo parte institucional sobre la evolución del integrante de la delegación uruguaya.

Cardozo se quedó con la medalla de plata

El uruguayo participó en la división de hasta 65 kilos y llegó al combate decisivo luego de superar a Williams en semifinales. De esa manera, aseguró una de las medallas conseguidas por su país durante la competencia regional.

La final formó parte de la jornada de definiciones del boxeo en los Juegos Suramericanos, que se disputan del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Uruguay también consiguió una medalla dorada en la disciplina gracias a Lucas Fernández, campeón en la categoría de hasta 55 kilos. La delegación sumó además actuaciones destacadas durante los primeros días del certamen en remo, tiro, natación y otras competencias.

Quién es Yuri Falcão Reis, el brasileño que ganó el oro

Falcão Reis se quedó con la medalla de oro después de imponerse por nocaut técnico. La prensa brasileña señaló que tomó la iniciativa desde el comienzo del segundo asalto luego de un primer round disputado.

El campeón pertenece además a una familia estrechamente relacionada con el boxeo de su país: es sobrino de los medallistas olímpicos Esquiva Falcão y Yamaguchi Falcão.

El triunfo en Rafaela le permitió sumar otra medalla dorada para Brasil, aunque el desenlace de la pelea concentró la atención en el estado de salud de Cardozo, quien permaneció bajo observación médica después del fuerte golpe sufrido durante la definición.