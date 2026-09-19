De promesas en la Liga Profesional a Emiratos Árabes Unidos: qué pasó con los jóvenes talentos argentinos

El país asiático hace tiempo que se transformó en un destino mucho más interesante para los jugadores locales de lo que era en el pasado.

Durante mucho tiempo, una promesa del fútbol argentino que se iba joven del país casi siempre emigraba hacia Europa. Hoy el recorrido ha sumado otras alternativas. Emiratos Árabes Unidos empezó a ser parte de ese mercado con algo difícil de igualar desde este lado del mundo: clubes con dinero para comprar pases y ofrecer condiciones económicas mucho superiores a las del Viejo Continente o la MLS.

El resultado ya se nota en jugadores que ni siquiera habían llegado a madurar en la Liga Profesional. Matías Palacios, Elián Irala, Gerónimo Rivera y Lionel Verde terminaron allí antes de los 25 años, mientras que Ramón Miérez tomó el mismo camino después de varias temporadas en Europa.

La explicación más sencilla pasa por el dinero. Para muchos equipos de la Liga Profesional, vender juveniles sigue siendo una de las formas más fáciles de conseguir ganancias y sostener sus cuentas . Cuando aparece una propuesta desde EAU, además, suele llegar desde instituciones con capacidad para pagar cifras importantes por futbolistas que todavía tienen una gran proyección.

Palacios encontró en Al Ain la continuidad que no tuvo en Argentina o Europa.

Del lado del jugador también hay una diferencia considerable . Emiratos Árabes Unidos no aplica impuesto a la renta sobre los ingresos de las personas, una característica que vuelve mucho más atractivos los contratos para quienes llegan desde el exterior. No significa que todos cobren fortunas, pero sí que la propuesta económica puede quedar bastante lejos de lo que se paga en Argentina.

Las operaciones ayudan a entenderlo. Al Ain pagó alrededor de u$s4 millones por Mateo Sanabria cuando tenía 20 años , mientras que Al-Wahda estuvo dispuesto a poner cifras millonarias por otros jóvenes del torneo local. Ya no se trata únicamente de llevar figuras conocidas para el final de sus carreras: también buscan futbolistas con edad de reventa y varios años de carrera por delante.

Para las instituciones argentinas, ese dinero muchas veces llega en un momento imposible de rechazar. Para los futbolistas aparece la posibilidad de mejorar mucho sus ingresos sin esperar necesariamente una propuesta de España, Italia, Inglaterra o Alemania, ni siquiera de Estados Unidos o México, donde el pasar económico también es mejor. Ahí está buena parte de la razón por la que Emiratos dejó de ser un destino extraño dentro del mercado.

Matías Palacios y Elián Irala: el éxodo juvenil desde San Lorenzo

Matías Palacios parecía destinado a tener un recorrido muy diferente. Debutó con apenas 16 años en San Lorenzo, brilló en las juveniles de la Selección Argentina y fue una de las figuras del Sudamericano Sub-17 de 2019. Sin embargo, en Primera apenas llegó a jugar seis partidos antes de salir del club de Boedo.

Su primer destino fue Basilea, en Suiza, pero la aventura le duró poco. En 2022 apareció Al Ain y terminó instalándose en Emiratos con apenas 20 años. Allí consiguió algo que no había tenido en Argentina: continuidad. Superó los 140 partidos, ganó la Champions asiática y se convirtió en una pieza fundamental del equipo.

El caso de Elián Irala fue distinto porque sí logró hacerse un lugar fuerte en el Ciclón. Disputó 74 encuentros, se afirmó en el mediocampo y todavía tenía 21 años cuando llegó la propuesta de Shabab Al-Ahli. El conjunto azulgrana terminó vendiendo el 65% de su pase por u$s2,8 millones.

En su salida, el costado económico aparece de manera mucho más clara. La institución necesitaba de manera urgente el ingreso y terminó aceptando una operación que un tiempo antes parecía menos probable. Incluso en una negociación anterior había recibido una propuesta de u$s5 millones por el 75% y esperaba una cifra todavía mayor porque entendía que desde Emiratos existía margen para subir la oferta.

Gerónimo Rivera y Lionel Verde: de destacar en el país a buscar su lugar en Medio Oriente

Gerónimo Rivera pasó de las inferiores de Banfield a Primera prácticamente sin escalas. Debutó en 2023, se ganó un lugar rápido y su gambeta empezó a llamar la atención dentro de un equipo que necesitaba generar nombres propios. En dos años acumuló 67 partidos, ocho goles y seis asistencias.

A mediados de 2025 apareció Al-Wahda y el extremo se fue con apenas 21 años. Su comienzo en Emiratos quedó frenado por una lesión ligamentaria después de ocho partidos, pero la salida del Taladro vuelve a mostrar el mismo fenómeno: no hace falta estar en el tramo final de su recorrido para mirar con buenos ojos un ofrecimiento desde el país asiático.

Lionel Verde tampoco había terminado de explotar en Unión. Jugó 34 partidos, convirtió cuatro goles y salió inicialmente hacia CSKA Moscú. Su experiencia en Rusia fue corta y, tras regresar a Santa Fe, volvió a irse a préstamo, esta vez al Baniyas.

En su caso no hubo una venta millonaria inmediata, pero el destino vuelve a ser significativo. Apenas pasando los 20 años, no quiere volver a Sudamérica en busca de rodaje ni tampoco meterse en las ligas menores de Europa o siquiera considerar Norteamérica como una posibilidad.

Miérez eligió seguir su carrera en Emiratos, pese a tener ofrecimientos para retornar a Sudamérica. Instagram de Ramón Mierez

Ramón Miérez: la experiencia del delantero surgido en Tigre en la liga emiratí

Ramón Miérez pertenece a otra camada y llegó por un camino bastante más largo. Surgió de Tigre, donde jugó 34 partidos y convirtió cuatro goles, y después construyó buena parte de su carrera fuera de Argentina. Pasó por Croacia y España antes de instalarse durante varios años en el fútbol europeo.

En 2024, después de ese recorrido, recibió la propuesta de Al-Jazira y se mudó a Emiratos. Más tarde pasó a Al-Nasr, por lo que su experiencia es bastante distinta a la de Rivera, Irala o Palacios: cuando llegó ya era un delantero formado y con recorrido internacional.

Su caso muestra otra cara de ese mercado. La liga emiratí todavía recibe futbolistas experimentados que buscan un contrato fuerte después de pasar por Europa, pero ahora comparte ese perfil con chicos de 20, 21 o 22 años. Estos últimos ya no necesariamente esperan varias temporadas para tomar la misma decisión.