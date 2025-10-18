Detuvieron a una mujer por intentar atacar con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Javier Milei en Tres de Febrero

La mujer de 50 años lo persiguió en la calle y en un supermercado. Finalmente un agente de civil logró reducirla.

La mujer comenzó el momento de tensión en la calle en un gran estado de alteración.

Una mujer fue detenida tras perseguir a un fotógrafo con un cuchillo este viernes, durante el acto del presidente Javier Milei en Tres de Febrero . Si bien no hubo grandes incidentes entre manifestantes libertarios y opositores, esta situación puntual de tensión se vivió en la calle y siguió en un supermercado.

Becerra vio a una persona tirando gas pimienta en la calle a los presentes y se acercó para registrar la situación. Se trataba de Ilarraz, a la que se la pudo ver alterada y a los gritos contra los presentes , quienes intentaban reducirla para evitar que hiciera daño.

En un video que muestra ese momento se la puede ver forcejeando con varios manifestantes. “Andate de mi casa pedazo de mierda, es mi Ciudad Jardín, kukardo de mierda” , fue una de sus frases.

Tras intentos de Gendarmería de rodearla, la mujer pudo escapar y luego, según indica el informe policial de la comisaría séptima de Ciudad Jardín, la tensión siguió hasta el interior de un supermercado, donde volvió a encontrarse con Becerra e intentó atacarlo con un cuchillo.

Registros fílmicos del momento muestran que apareció una persona vestida de civil identificándose como efectivo de seguridad y detuvo a la mujer. El también fotógrafo Matías Baglietto fue quien registró uno de los momentos más críticos en esa situación: allí se la ve dentro del local en un estado de alteración mayor.

mujer ataque cuchillo Registros fílmicos mostraron cuando una persona vestida de civil identificándose como efectivo de seguridad la detuvo. @vaninabiasi

En Tres de Febrero, Javier Milei volvió a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza: "Es la libertad o volver a la barbarie comunista de los Kirchner"

El presidente Javier Milei retomó este viernes la campaña electoral de La Libertad Avanza en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, en la recta final de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 y luego del impasse por su visita oficial a los Estados Unidos donde se reunió con su par Donald Trump.

En la zona más céntrica del distrito que lidera su aliado Diego Valenzuela, el Presidente encabezó una nueva caravana de La Libertad Avanza, como las que vino haciendo en las últimas semanas en distintas ciudades del país. Incluso este sábado tiene programado recorrer las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.

Al igual que en las anteriores, se subió a la parte trasera de una camioneta y luego desde allí utilizó un megáfono para dar un mensaje a la militancia libertaria que se reunió en el lugar. Se montó un escenario, pero Javier Milei no lo utilizó por la creciente tensión que hubo con los manifestantes que se convocaron en contra del Presidente.

