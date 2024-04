Yacobitti, duro contra Javier Milei: "No ver como una inversión al sistema universitario es un gravísimo error"

Emiliano Yacobitti, contra Milei: "No ver como una inversión al sistema universitario es un gravísimo error"

En medio de creciente preocupación por una crisis presupuestaria , el vicerrector de la UBA , Emiliano Yacobitti , cuestionó la gestión educativa del presidente Javier Milei y advirtió que "no ver como una inversión al sistema universitario es un gravísimo error".

"Algunas de las medidas son no utilizar los ascensores, salvo por cuestiones de accesibilidad, teniendo en cuenta que hay facultades donde hay que subir once pisos, como la Facultad Odontología o la de Medicina; no usar el aire acondicionado, tanto frío como calor; restringir el uso de la iluminación, hacer todo lo que se pueda con luz natural y recortar los horarios de biblioteca porque eso también implica un gasto muy grande".