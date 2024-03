Ajuste en la UBA: el director del CBC aseguró que la "situación es dramática"

Ante esto, Vega Terra señaló que "por la desactualización del Presupuesto, tenemos en riesgo actividades básicas de la Universidad. Miles de chicos y de familias preguntan si van a poder empezar por esta situación compleja".

Si bien Vega Terra aseguró que "hay conversaciones con personas del área de Educación del Gobierno nacional" - y que estos funcionarios tienen "buena receptividad" para comprender la problemática - aún no hay "respuestas concretas" por parte del gobierno de Javier Milei. "Tenemos que cuidar lo que funciona y la UBA es una de las cosas que funciona muy bien en la sociedad argentina", agregó el funcionario al destacar la campaña pública que lanzó la universidad para juntar firmas para respaldar el reclamo de las casas de altos estudios.

UBA SPOT El Spot de la UBA contra el recorte presupuestario, que se hizo viral en las redes. Cortesía de @uba_ar

Sobre el inicio del ciclo lectivo, el director del CBC afirmó que "no hay riesgo de que no empiecen las clases, porque está el compromiso de toda la comunidad de la universidad". Sin embargo, a pesar de esta noticia, Vega Terra concluyó: "estamos muy preocupados porque no sabemos qué va a pasar si esto no se resuelve. La situación es dramática".

Las palabras del vicerrectorde la UBA

Felipe Vega Terra no fue el único funcionario de la institución que expresó su preocupación por el presupuesto de la Universidad. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, ya había advertido sobre una posible paralización de las actividades academicas debido al recorte de recursos.

Las universidades de Córdoba y Buenos Aires conformaron un consorcio académico, científico y tecnológico La UBA cuenta con más de 300.000 estudiantes, 13 facultades, 110 de carreras de grado y se encuentra dentro de las 100 mejores universidades del mundo en el ranking QS. Universidad de Buenos Aires

"Si no actualizan los fondos, la UBA va a tener que dejar de hacer muchas de las cosas que hace. Hay centros de investigación de los que se tenía que hacer cargo el gobierno por convenio y ya no lo hace. Es muy probable que tengamos que ir por ese camino", afirmó Yacobitti.

Además, el exdiputado explicó que "con la decisión del presidente de prorrogar el presupuesto del 2023" la UBA "sufrió un ajuste del 70%" y la situación podría empeorar con el aumento de las tarifas: "Las casas de estudio se empezaron a endeudar, y eso que todavía no llegaron las tarifas. Ahí es cuando hay dejar de hacer cosas, suspender programas, recortar el despacho de materiales para las facultades, insumos para Odontología, reactivos para institutos de investigación, comida para animales de Veterinaria", advirtió el directivo.

Aunque elevó la alerta entre los estudiantes de la prestigiosa universidad, Yacobitti no pudo dar precisiones sobre la fecha en que deberá paralizar actividades la UBA en caso de no resolverse la situación presupuestaria: "dependemos del tiempo de crédito que tengamos con los proveedores, estamos en esa situación. Y si esto no resuelve, en algunos meses pagar las tarifas va a ser imposible".

Según el análisis del exdiputado, la situación primero afectará a las carreras que tengan prácticas y tareas de investigación, tales como medicina, farmacia, bioquímica o ciencias exactas y luego la crisis presupuestaria se extenderá hacia otras facultades y carreras: "La decisión de desfinanciarnos en este grado afecta también a facultades como Derecho y Económicas, porque no van a llegar las tarifas", concluyó.