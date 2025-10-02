Yamil Santoro recordó que en 2021 "voló por el aire" el frente con José Luis Espert y Javier Milei por el vínculo con Fred Machado







El legislador porteño recordó en un mensaje en la red social X cuando se alejó del economista por las denuncias de corrupción.

Yamil Santoro salió a acuestionar a José Luis Espert. LM

El dirigente liberal Yamil Santoro publicó un mensaje en redes sociales donde cuestionó la candidatura de José Luis Espert, acusado en una denuncia judicial de haber recibido fondos del empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado. La frase, breve y filosa, se convirtió en el disparador de una discusión que ya venía escalando dentro del oficialismo.

En su publicación, Santoro planteó la contradicción de sostener un discurso de lucha contra la corrupción mientras se apoya a un dirigente señalado por vínculos con el crimen organizado: "En 2021, junto a Espert y Milei, quisimos armar un gran frente liberal: el "Frente Vamos". Lo de Fred Machado nunca se explicó, motivó nuestra salida e hizo volar al frente por el aire. Seguimos pidiendo lo mismo que antes: transparencia. La verdadera Libertad exige integridad".

Caso José Luis Espert: Javier Milei se planta Lejos de retroceder, Javier Milei salió a ratificar públicamente al economista como candidato. “Si yo creyera que alguno de mis funcionarios o aliados está sucio, ya lo hubiera echado”, declaró el Presidente, aludiendo a la denuncia que presentó Juan Grabois, donde se lo acusa a Espert de haber recibido 200 mil dólares de Machado. Para el mandatario, se trata de una operación política reciclada de viejos expedientes judiciales.

Milei sostuvo que las acusaciones buscan desgastar a su espacio en plena campaña, y definió el episodio como “un refrito de 2019”. Con ese gesto, buscó blindar a Espert y enviar una señal de unidad, aun cuando voces cercanas -como la de la ministra Patricia Bullrich- reclamaron que el candidato dé explicaciones claras.

El caso también reavivó la discusión sobre la Comisión de Presupuesto en Diputados, que preside Espert, y si debería apartarse de ese rol mientras avanza la investigación. El propio candidato se negó a responder en los medios si recibió o no los fondos denunciados, y dijo que se limitará a hacerlo en la Justicia.