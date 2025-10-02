SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de octubre 2025 - 12:11

Yamil Santoro recordó que en 2021 "voló por el aire" el frente con José Luis Espert y Javier Milei por el vínculo con Fred Machado

El legislador porteño recordó en un mensaje en la red social X cuando se alejó del economista por las denuncias de corrupción.

Yamil Santoro salió a&nbsp; acuestionar a José Luis Espert.

Yamil Santoro salió a  acuestionar a José Luis Espert.

LM

En su publicación, Santoro planteó la contradicción de sostener un discurso de lucha contra la corrupción mientras se apoya a un dirigente señalado por vínculos con el crimen organizado: "En 2021, junto a Espert y Milei, quisimos armar un gran frente liberal: el "Frente Vamos". Lo de Fred Machado nunca se explicó, motivó nuestra salida e hizo volar al frente por el aire. Seguimos pidiendo lo mismo que antes: transparencia. La verdadera Libertad exige integridad".

Caso José Luis Espert: Javier Milei se planta

Lejos de retroceder, Javier Milei salió a ratificar públicamente al economista como candidato. “Si yo creyera que alguno de mis funcionarios o aliados está sucio, ya lo hubiera echado”, declaró el Presidente, aludiendo a la denuncia que presentó Juan Grabois, donde se lo acusa a Espert de haber recibido 200 mil dólares de Machado. Para el mandatario, se trata de una operación política reciclada de viejos expedientes judiciales.

Milei sostuvo que las acusaciones buscan desgastar a su espacio en plena campaña, y definió el episodio como “un refrito de 2019”. Con ese gesto, buscó blindar a Espert y enviar una señal de unidad, aun cuando voces cercanas -como la de la ministra Patricia Bullrich- reclamaron que el candidato dé explicaciones claras.

El caso también reavivó la discusión sobre la Comisión de Presupuesto en Diputados, que preside Espert, y si debería apartarse de ese rol mientras avanza la investigación. El propio candidato se negó a responder en los medios si recibió o no los fondos denunciados, y dijo que se limitará a hacerlo en la Justicia.

