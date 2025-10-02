Javier Milei ratificó a Jose Luis Espert como candidato: "Si yo creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado"

El Gobierno afronta un nuevo escándalo a raíz de los presuntos vínculos del candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Desde Casa Rosada, defienden al economista y aseguran que todo es parte de una "operación".

El presidente Javier Milei volvió a referirse a las a cusaciones que recaen sobre el candidato José Luis Espert , por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, quien es investigado por narcotráfico. “Si yo creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado, pero no me voy a dejar psicopatear ni darles el crédito de ensuciar a gente honesta”, aseguró.

En este sentido, el líder libertario insistió con que las acusaciones son "un refrito de una operación de 2019" y apuntó nuevamente contra la oposición: " Está claro que es una operación berreta. Están nerviosos".

En el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, la Casa Rosada busca retomar el control de la agenda pública, inundada las últimas semanas por la creciente tensión cambiaria y los escándalos de corrupción . En este sentido, distintos funcionarios - aunque con diferencias - defendieron al principal candidato de LLA en la Provincia.

“No voy a permitir que un conjunto de forajidos me marque la agenda”, afirmó el Presidente al ser consultado por las acusaciones de la oposición sobre Espert.

En este sentido, analizó que "esto es una metodología del kirchnerismo" y agregó: "Ellos son el gobierno más corrupto de la historia. Que les digan cualquier barbaridad no les importa, pero cuando hay gente honesta, y dicen esas cosas, uno dice qué pasa".

"Desarrollaron la metodología de ensuciar gente con el caso Olivera, pero yo también confío en que los argentinos no se van a dejar llevar por unos mentirosos. Los que tienen que dar explicaciones son ellos, su jefa está presa con una tobillera”, sentenció.

Por último, en referencia a la campaña que lleva adelante, Milei sentenció: "Hay que pasar este año electoral, que es un infierno".

Patricia Bullrich pide explicaciones a José Luis Espert: "No podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó ruido en torno a las acusaciones contra Espert al pedirle que detalle lo sucedido con Machado. "Hace falta una explicación", aseguró la funcionaria.

El pedido de Bullrich— aspirante a una banca en el Senado por el oficialismo— se produjo en un contexto adverso para Espert, después de que el dirigente social Juan Grabois presentara una denuncia judicial por supuestos lazos entre el economista y Machado.

Desde el entorno presidencial relativizaron la acusación y aseguraron que los recortes periodísticos y la denuncia presentada por Grabois forman parte de una “operación” política basada en un encuentro entre ambos. “Nosotros, que combatimos con todo al narcotráfico, no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata (de ese delito). Es muy importante aclarar la situación ya, hay que aclararla", advirtió Bullrich.

Más tarde, Bullrich moderó su discurso. En conferencia de prensa por el triple femicidio en Florencio Varela, cuando fue consultada sobre el tema, buscó atenuar la tensión. Según dijo, “un dato objetivo” es que en 2019 Machado no estaba imputado. Y agregó: “Espert puede perfectamente plantear que no había ninguna imputación de esta persona”.