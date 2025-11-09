En la Provincia de Santa Fe, los jubilados y pensionados están cubiertos, en su mayoría, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que recibe los aportes de los trabajadores registrados activos del territorio. Recientemente, el organismo informó cambios en los haberes mínimos.
¿Cómo quedan los haberes mínimos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de Santa Fe a partir de noviembre 2025?
Buenas noticias para los jubilados y pensionados santafesinos en los últimos meses del año.
Para los últimos meses del año, desde las autoridades de La Caja, informaron un aumento en la jubilación mínima, que también afecta a la cifra de quienes deberán pagar el aporte solidario. Aquellos que están alcanzados por esta contribución, son quienes perciben más de 3 haberes mínimos de bolsillo.
Jubilados de Santa Fe: cuál es el haber mínimo de jubilación
Según informaron recientemente las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, la jubilación mínima, a partir del mes de noviembre, ascendió a $506.142. De esta manera, también aumentó la barrera de quienes pagan el aporte solidario.
Conforme al artículo 2 de la Ley N° 14.283, estarán alcanzados por este impuesto todos aquellos que perciban la suma de 3 haberes mínimos, es decir, $1.518.426 mensuales.
