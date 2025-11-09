¿Cómo quedan los haberes mínimos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de Santa Fe a partir de noviembre 2025?







Buenas noticias para los jubilados y pensionados santafesinos en los últimos meses del año.

En la Provincia de Santa Fe, los jubilados y pensionados están cubiertos, en su mayoría, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que recibe los aportes de los trabajadores registrados activos del territorio. Recientemente, el organismo informó cambios en los haberes mínimos.

Para los últimos meses del año, desde las autoridades de La Caja, informaron un aumento en la jubilación mínima, que también afecta a la cifra de quienes deberán pagar el aporte solidario. Aquellos que están alcanzados por esta contribución, son quienes perciben más de 3 haberes mínimos de bolsillo.

Jubilados de Santa Fe: cuál es el haber mínimo de jubilación Según informaron recientemente las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, la jubilación mínima, a partir del mes de noviembre, ascendió a $506.142. De esta manera, también aumentó la barrera de quienes pagan el aporte solidario.

Conforme al artículo 2 de la Ley N° 14.283, estarán alcanzados por este impuesto todos aquellos que perciban la suma de 3 haberes mínimos, es decir, $1.518.426 mensuales.