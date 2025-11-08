La Noche de los Museos 2025: cuáles espacios gratuitos se pueden visitar en la Ciudad

Más de 300 museos, centros culturales y espacios artísticos abrirán sus puertas este sábado 8 de noviembre con actividades especiales, exhibiciones y transporte gratuito para recorrer la ciudad hasta la madrugada.

Miles de personas participarán este sábado de La Noche de los Museos, que invita a recorrer Buenos Aires con acceso libre a más de 300 espacios culturales.

La edición número 21 de La Noche de los Museos vuelve este sábado con un formato pensado para recorrer la ciudad sin gastar: el Gobierno porteño habilitará viajes gratuitos en transporte público , Ecobici y buses eléctricos que conectan los circuitos culturales más concurridos. La programación reúne exhibiciones, talleres, performances e instalaciones para todas las edades.

Todo comenzará en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Recoleta), con “La Torre de Pisa de tallarines” de Marta Minujín, obra diseñada a pedido de esta edición.

El evento empieza el sábado 8 de noviembre de 2025 , y el horario de apertura oficial es desde las 19:00 hasta aproximadamente las 02:00 horas de la madrugada.

Durante ese lapso, los museos de la ciudad estarán abiertos en forma continua, y en muchas ocasiones el transporte público, como subtes, premetro y rutas de colectivos seleccionadas, estará disponible sin cargo para facilitar el recorrido entre barrios .

• MUMaAg – Museo Universitario de Maquinaria Agrícola Ing. Agr. Mario C. Tourn (FAUBA) (Av. Beiró 2599)

ALMAGRO

• Biblioteca Argentina para Ciegos (Lezica 3909) • Centro Cultural Tití Rossi (Sánchez de Loria 695) • Cruz Roja – Escuela de especialidades paramédicas A-825 (Moreno 3363) • Escuela de la Joya “Maestro Joyero Sergio Lukez” (Lezica 3909) • ENS 7 “José M. Torres” (Av. Corrientes 4261) • ESEA en Cerámica N.º 1 DE 2 (Bulnes 45) • Fundación Esteban Lisa (Rocamora 4555) • Museo Colegio Mariano Moreno (Rivadavia 3577) • Museo de la Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri” (Hipólito Yrigoyen 3950) • Museo Madre Eufrasia (Humahuaca 3696)

BALVANERA

• Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes (Viamonte 2790) • Centro Cultural R. Rojas (Av. Corrientes 2038/40) • Centro Cultural República del Paraguay (Tucumán 1833) • Congreso de la Nación (Av. Rivadavia 1850) • Cultura Viva (Anchorena 664) • Editora Nacional Braille y Libro Parlante (Hipólito Yrigoyen 2850) • Fundación IWO (Viamonte 2790) • IES N.º 1 “Alicia Moreau de Justo” (Córdoba 2016) • Santuario de Cromañón y Estación Once – 30 de diciembre (Bartolomé Mitre, entre Ecuador y Jean Jaurès) • Sociedad Hebraica Argentina (Sarmiento 2233)

BELGRANO

• Centro Cultural Turco Yunus Emre (3 de Febrero 1365) • Exactas UBA (Int. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria) • Instituto Superior Santa Ana (ISSA-ISASJ-MEST) (Olazábal 1440 / Av. del Libertador 6155/85) • Museo Casa de Yrurtia (O’Higgins 2390) • Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291) • Museo de Maquetas – MuMa (FADU-UBA) (CU, Pab. III) • Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) • UmerezArtCenter & Buenos Aires Fine Art (Cuba 1930)

BOEDO

• Museo del Colectivo (Av. Boedo 849) • Museo Monte de Piedad – Banco Ciudad (Av. Boedo 870)

BARRACAS

• Asociación Sociedad Luz (Suárez 1301) • Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041) • Esc. de Comercio N.º 1 “J. V. González” (Benito Quinquela Martín 1649) • Espacio Cultural del Sur (Av. Caseros 1750) • Espacio Peces (Santa Elena 440/42/44) • Parroquia y Santuario Santa Lucía (Av. Montes de Oca 550) • Reciclaje Electrónico Esquinazo (Juan Darquier 981) • ESEA Artes Visuales “Manuel Belgrano” (W. Villafañe 1342) • ET N.º 14 DE 5 Libertad (Santa Magdalena 431)

CABALLITO

• Amigos de la Astronomía (Av. Patricias Argentinas 550) • Centro de Jubilados Ntra. Sra. de los Buenos Aires (Paysandú 1221) • Centro Cultural El Eternauta (Eleodoro Lobos 437) • Centro Cultural Lola Mora (Río de Janeiro 986) • Club Italiano (Av. Rivadavia 4731) • Esc. 9 DE 8 “Florentino Ameghino” (Av. La Plata 623) • Fundación Caleidoscopio (Beauchef 479) • Instituto Leloir (Av. Patricias Argentinas 435) • Laboratorio Patrimonial Centenera / Museo del Subte (Del Barco Centenera 777) • Museo Argentino de Ciencias Naturales (Av. Ángel Gallardo 470) • Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644) • Museo Ferro (Avellaneda 1240) • Museo Histórico Desiderio Davel (Av. Díaz Vélez 4821) • Napule Galleria d’Arte (J. A. Terry 300)

CHACARITA

• LABA – Laboratorio de Artes BA (Fraga 648) • Salón de las Banderas y Talleres (Dorrego 690) • Tacha (Humboldt 1271)

COGHLAN

• Centro Ana Frank Argentina (Superí 2647) • Museo Padre Antonio de Monterosso (Rómulo Naón 3250)

COLEGIALES

• Caminos del Arte (Conde 1298)

CONSTITUCIÓN

• Santa Casa de Ejercicios San Ignacio de Loyola (Salta 870) • Unión Helénica Peloponense (Humberto Primo 1470)

FLORES

• Esc. N.º 8 “P. A. Cerviño” (Varela 358) • Museo Barrio de Flores (Ramón Falcón 2207) • Museo de la Escuela N.º 1 DE 12 – MEMU (Yerbal 2370) • Bomberos de la Ciudad – Estación VII “Flores” (Cnel. R. L. Falcón 2255)

LA BOCA

• Bomberos de La Boca (Brandsen 567) • Casa Amarilla / Depto. de Estudios Históricos Navales (Alte. Brown 401) • Centro Cultural El Conventillo de Nelly (Suárez 557) • Colón Fábrica (Av. Pedro de Mendoza 2147) • Escuelas varias (Araoz de Lamadrid 676 / Olavarría 486 / B. Quinquela Martín 1081 / Av. D. P. de Mendoza 1777) • F/o Objetos y Teorías (Av. Pedro de Mendoza 1901) • Fundación Andreani (Av. D. P. de Mendoza 1987) • Fundación Larivière (Caboto 564) • Hogar de la Infancia La Boca (Av. Almirante Brown 1031) • Jardín Integral N.º 1 “B. Quinquela Martín” (Lamadrid 648) • Memorias de San Juan Evangelista (Olavarría 486) • Museo Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1843) • Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51) • Museo Histórico de La Boca (Lamadrid 431) • Pinacoteca Luis León de los Santos (Av. Suárez 1131) • PROA21 (Av. Pedro de Mendoza 2073) • RadioBar Buenos Aires (W. Villafañe 65) • Usina del Arte (Caffarena 1)

MATADEROS

• Museo C. A. Nueva Chicago (Av. Lisandro de la Torre 2288) • Vecchia República (Av. Larrazábal 1251)

MONSERRAT

• Auditoría General de la Nación (Av. Rivadavia 1745) • Biblioteca del Congreso (H. Yrigoyen 1750) • Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) • Casco Histórico (Av. Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre) • Manzana de las Luces (Perú 222/272) • Consejo de la Magistratura CABA (Av. J. A. Roca 530) • Defensoría del Pueblo CABA (Av. Belgrano 570) • Departamento Central PFA (Moreno 1550) • Espacio Histórico PFA (Av. de Mayo 1333) • Espacio Taura / Café La Palabra (Adolfo Alsina 685) • Museo Franciscano Francisco Bottaro (Alsina 380) • Gran Logia de la Argentina (Perón 1242) • Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (México 564) • Ministerio de Defensa (Azopardo 250) • Museo Casa Fernández Blanco (Av. H. Yrigoyen 1420) • Museo de la Aduana (Azopardo 350) • Museo de la Ciudad (Defensa 187/223) • Museo del Mate (Av. de Mayo 853) • Palacio Barolo (Av. de Mayo 1370) • Palacio Libertad – Centro Cultural D. F. Sarmiento (Sarmiento 151) • Paseo Histórico Coches La Brugeoise (Est. Perú, Línea A) • UADE ART (Lima 775)

NUEVA POMPEYA

• Polo Bandoneón (Av. Sáenz Oeste 1480)

NÚÑEZ

• Cruz Roja Argentina Filial Saavedra (Quesada 2602) • Espacio Memoria y DD. HH. – Ex ESMA (Av. del Libertador 8151) • Lomas de Núñez Upper School (Arcos 4531) • Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Santiago de Calzadilla 1301) • Museo Tecno Educativo Lorenzo Raggio (Av. del Libertador 8635/51) • Parque de Innovación BA (Campos Salles 1138)

PALERMO

• Amapola Jardín y Primaria (Borges 1791) • Casa Polaca – Unión de los Polacos (Borges 2076) • Casa Victoria Ocampo (R. de Elizalde 2831) • Casa Walsh (Nicaragua 4445) • Centro Cultural de la Ciencia (C3) (Godoy Cruz 2270) • Colegio N.º 4 D.E. 9 “Nicolás Avellaneda” (El Salvador 5528) • El jardín de la plaza (Charcas 4446) • Espacio Cultural Armenia (Armenia 1366) • Fundación Alfredo Palacios (Charcas 4741) • Instituto Divino Corazón (Rep. Dominicana 3586) • INAPL – Museo Nacional del Hombre (3 de Febrero 1370) • INH Eva Perón – Museo Evita (Lafinur 2988) • Instituto Nacional Sanmartiniano (Mariscal Ramón Castilla 2752) • MALBA (Av. F. Alcorta 3415) • Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902) • Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) • Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555) • Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) • Regimiento de Granaderos a Caballo “Gral. San Martín” (L. M. Campos 554) • Televisión Pública (Av. F. Alcorta 2977)

PARQUE CHACABUCO

• 921 Casa Cultural (San José de Calasanz 921) • Espacio Cultural Adán Buenosayres (Eva Perón 1400, bajo autopista) • Museo del Inmigrante Italiano “Manuel Belgrano” (Provincias Unidas 353) • SuperBatuque – Museo de juguetes antiguos (Picheuta 1685)

PARQUE PATRICIOS

• Archivo General de la Nación (Rondeau 2277 / Pichincha 2080) • El Templete (Av. Caseros 3250, dentro del parque) • Estación II (Av. Caseros 2849) • Museo Bernasconi (Catamarca 2100) • Museo de las Escuelas (Catamarca 2100) • Museo del Hospital Udaondo (MHU) (Av. Caseros 2071, 2.º piso)

PUERTO MADERO

• Colección Amalita (Olga Cossettini 141) • Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Av. de los Italianos 851) • Museo Marítimo “Ing. Cerviño” (EN Náutica) (Av. Antártida Argentina 1535) • Pabellón de las Bellas Artes UCA (A. M. de Justo 1300)

RECOLETA

• Asoc. Néstor Pio Meana y Grupo Scout Benito Meana (Junín 1445) • Cassia House (Laprida 1811) • Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) • Colegio Aletheia (Gallo 1341/53) • Colegio N.º 6 “Manuel Belgrano” – Museo Escolar “Guillermo Berazategui” (Ecuador 1158) • Depto. de Histología, Embriología y Genética (Medicina-UBA) (Paraguay 2155) • Esc. 1 DE 1 “J. J. Castelli” – Colección Entomológica Emile J. Garcín (Ayacucho 1680) • Lenguas Vivas N.º 1 “Roque Sáenz Peña” (Av. Córdoba 1951) • Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452) • Museo del Hospital de Niños R. Gutiérrez (Gallo 1330) • Instituto del Carmen (Paraguay 1766) • Museo de Farmacia Rosa D’Alessio (Junín 954) • Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Junín 956) • Museo Xul Solar (Laprida 1212) • Multiespacio Instituto de la Visión (M. T. de Alvear 2261) • Museo de Anatomía Juan J. Naón (UBA) (Paraguay 2155) • MUCCME – Museo Central de Ciencias Médicas (UBA) (Paraguay 2155) • Museo de Ciencia y Técnica “Ing. J. J. Sallaber” (Av. Las Heras 2214) • Museo de la Deuda Externa Argentina (José E. Uriburu 781) • Museo del Hospital de Clínicas (Córdoba 2351) • Museo Roca – Instituto de Investigaciones Históricas (Vicente López 2220) • Museo Borges (Anchorena 1660) • Pinacoteca de la Secretaría de Educación de la Nación (Pizzurno 935) • Museo “Niní Marshall” – Liceo 1 de 2 (Santa Fe 2778)

RETIRO

• Círculo Italiano (Libertad 1264) • Azulay Art Gallery (Av. del Libertador 1028) • Centro Argentino de Ingenieros (Cerrito 1250) • Centro Cultural Coreano (Maipú 972) • Fundación OSDE – Espacio de arte (Arroyo 807) • Estación Retiro Mitre (Av. Dr. Ramos Mejía 1348) • Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” (Carlos Pellegrini 1515) • Museo Isaac Fernández Blanco – Palacio Noel (Suipacha 1422) • MUNTREF – Museo de la Inmigración (Av. Antártida Argentina s/n) • Museo Histórico de Gendarmería (Av. P. R. Castillo 788) • Museo Nacional Ferroviario (Av. del Libertador 405) • Museo del ISER (Ramos Mejía 1398) • Sitio Arqueológico La Cisterna (Av. Ramos Mejía 1315) • Torre Monumental (Av. Ramos Mejía 1315)

SAAVEDRA

• Expo Bondi Solidaria 2025 (Manuela Pedraza 4415) • Instituto Santa María de Nazareth A-318 – Hogar Luis M. Saavedra (Av. R. Balbín 4131) • Museo Histórico Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309)

SAN CRISTÓBAL

• ENS N.º 8 “Presidente Julio A. Roca” (La Rioja 1042)

SAN NICOLÁS

• AGIP (Viamonte 900) • Bolsa de Comercio de Buenos Aires (25 de Mayo 305) • Casa Ushuaia (Sarmiento 650) • Casa de la Provincia de Salta (Av. Pte. R. Sáenz Peña 933) • Casa de la Provincia de Tucumán (Suipacha 140) • Catedral Anglicana San Juan Bautista (25 de Mayo 276) • Centro Cultural Borges (Viamonte 525) • Churros El Topo (Av. R. Sáenz Peña 620) • Colección Balanz (Av. Corrientes 316) • Confitería Saint Moritz (Esmeralda 894) • FotoGalería Sara Facio (Av. Corrientes 1530) • Fundación Arthaus (Bartolomé Mitre 434) • Museo ARCA (Hipólito Yrigoyen 370) • Museo Beatles de Buenos Aires (Av. Corrientes 1660) • Museo Banco Provincia (Sarmiento 364) • Museo de la Seguridad Social (Av. Córdoba 720) • Museo Electoral – Cámara Nacional Electoral (25 de Mayo 245) • Museo Histórico y Numismático “Arnaldo Cunietti-Ferrando” – Banco Nación (Av. Rivadavia 325) • Museo Histórico y Numismático “Héctor C. Janson” (San Martín 216) • Museo Judío de Buenos Aires – Templo Libertad (Libertad 769) • Museo Mitre (San Martín 336) • Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525, 2.º) • Nueva Escuela de Diseño y Comunicación (Av. Callao 67) • Prefectura Naval Argentina (Av. Eduardo Madero 235) • CTA Autónoma – Salón Germán Abdala (Bartolomé Mitre 744) • SIGEN – Espacio Cultural de la Democracia (Av. Corrientes 379) • Teatro Colón (Libertad 621) • Tribunal Superior de Justicia (Cerrito 760)

SAN TELMO

• Casa Cultural Pepa Noia (Brasil 444) • Casa Ezeiza (Defensa 1179) • Casal de Catalunya (Chacabuco 863) • CTA Autónoma (Brasil 428) • Centro de Capitanes de Ultramar (Av. Independencia 611) • Colegio N.º 7 “J. M. de Pueyrredón” (Chacabuco 922) • El Pasaje de La Luna (Pasaje San Lorenzo 365) • Feria Artesanal del Parque Lezama (Brasil y Defensa) • Galería del Viejo Hotel (Balcarce 1053) • MEGA – Museo de la Emigración Gallega (Chacabuco 955) • Museo Antártico Gral. H. Pujato (Av. Paseo Colón 1407) • Museo de Arte Moderno (MAMBA) (Av. San Juan 350) • MACBA (Av. San Juan 328) • Museo de la Parroquia San Pedro Telmo (Humberto Primo 340) • Museo El Ángel (Perú 555) • Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) • Museo Penitenciario A. Ballvé (Humberto 1.º 378) • ZERO618 Gallery (Av. Caseros 528)

VILLA CRESPO

• Centro Venezolano Argentino (Julián Álvarez 866)

VILLA DEVOTO

• Asociación de Fomento de Villa Devoto (Habana 3801) • Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N.º 3 DE 17 (Av. F. Beiró 4418)

VILLA LUGANO

• Escuela de Bellas Artes “Lola Mora” (Soldado de la Frontera 5155) • Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano y Villa Riachuelo (Aquino 5995)

VILLA DEL PARQUE

• IES Juan B. Justo (Álvarez Jonte 3867) • Sede Capital – Racing Club (Nogoyá 3051)

VILLA LURO

• ESEA en Cerámica N.º 2 – Museo de Arte Cerámico “Fernando Arranz” (Magariños Cervantes 5068)

VILLA SANTA RITA

• Fundación Museo Argentino del Seguro (J. V. González 1785, Dpto. 5)

VILLA URQUIZA

• Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) • EFEFE Espacio de Arte (Andonaegui 2404)

También en Provincia de Buenos Aires

Tres de Febrero

• Casa Museo Parodi (Rebizzo 5585, Caseros) • Museo del Fitito (J. B. Alberdi y José Murias, Caseros) • Museo Erich Zeyen (Blvd. F.I.N.C.A 6575, Ciudad Jardín) • Tren histórico a vapor / Museo Ferroviario – Est. Cnel. Lynch (Springolo 1, Sáenz Peña)

Vicente López

• Casa Viló (Tapiales 1158) • Centro Cultural Tiempos de Memoria (Caseros 231, Florida) • Cultural Buenos Aires (Buenos Aires 2085, Olivos) • Instituto La Salle Florida (Hipólito Yrigoyen 2599, Florida) • Lumiton – Museo del Cine / Usina Audiovisual (Sargento Cabral 2354, Munro) • Malo House Arte (Roca 1591, Florida) • Museo y Archivo Documental de Vicente López (Ricardo Gutiérrez 1465, Olivos) • Torre Ader (Triunvirato 3400, Villa Adelina)