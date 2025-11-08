La edición número 21 de La Noche de los Museos vuelve este sábado con un formato pensado para recorrer la ciudad sin gastar: el Gobierno porteño habilitará viajes gratuitos en transporte público, Ecobici y buses eléctricos que conectan los circuitos culturales más concurridos. La programación reúne exhibiciones, talleres, performances e instalaciones para todas las edades.
La Noche de los Museos 2025: cuáles espacios gratuitos se pueden visitar en la Ciudad
Más de 300 museos, centros culturales y espacios artísticos abrirán sus puertas este sábado 8 de noviembre con actividades especiales, exhibiciones y transporte gratuito para recorrer la ciudad hasta la madrugada.
Todo comenzará en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Recoleta), con “La Torre de Pisa de tallarines” de Marta Minujín, obra diseñada a pedido de esta edición.
El evento empieza el sábado 8 de noviembre de 2025, y el horario de apertura oficial es desde las 19:00 hasta aproximadamente las 02:00 horas de la madrugada.
Durante ese lapso, los museos de la ciudad estarán abiertos en forma continua, y en muchas ocasiones el transporte público, como subtes, premetro y rutas de colectivos seleccionadas, estará disponible sin cargo para facilitar el recorrido entre barrios.
Barrio por barrio: todos los espacios abiertos (gratis)
AGRONOMÍA
• MUMaAg – Museo Universitario de Maquinaria Agrícola Ing. Agr. Mario C. Tourn (FAUBA) (Av. Beiró 2599)
ALMAGRO
• Biblioteca Argentina para Ciegos (Lezica 3909) • Centro Cultural Tití Rossi (Sánchez de Loria 695) • Cruz Roja – Escuela de especialidades paramédicas A-825 (Moreno 3363) • Escuela de la Joya “Maestro Joyero Sergio Lukez” (Lezica 3909) • ENS 7 “José M. Torres” (Av. Corrientes 4261) • ESEA en Cerámica N.º 1 DE 2 (Bulnes 45) • Fundación Esteban Lisa (Rocamora 4555) • Museo Colegio Mariano Moreno (Rivadavia 3577) • Museo de la Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri” (Hipólito Yrigoyen 3950) • Museo Madre Eufrasia (Humahuaca 3696)
BALVANERA
• Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes (Viamonte 2790) • Centro Cultural R. Rojas (Av. Corrientes 2038/40) • Centro Cultural República del Paraguay (Tucumán 1833) • Congreso de la Nación (Av. Rivadavia 1850) • Cultura Viva (Anchorena 664) • Editora Nacional Braille y Libro Parlante (Hipólito Yrigoyen 2850) • Fundación IWO (Viamonte 2790) • IES N.º 1 “Alicia Moreau de Justo” (Córdoba 2016) • Santuario de Cromañón y Estación Once – 30 de diciembre (Bartolomé Mitre, entre Ecuador y Jean Jaurès) • Sociedad Hebraica Argentina (Sarmiento 2233)
BELGRANO
• Centro Cultural Turco Yunus Emre (3 de Febrero 1365) • Exactas UBA (Int. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria) • Instituto Superior Santa Ana (ISSA-ISASJ-MEST) (Olazábal 1440 / Av. del Libertador 6155/85) • Museo Casa de Yrurtia (O’Higgins 2390) • Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291) • Museo de Maquetas – MuMa (FADU-UBA) (CU, Pab. III) • Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) • UmerezArtCenter & Buenos Aires Fine Art (Cuba 1930)
BOEDO
• Museo del Colectivo (Av. Boedo 849) • Museo Monte de Piedad – Banco Ciudad (Av. Boedo 870)
BARRACAS
• Asociación Sociedad Luz (Suárez 1301) • Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041) • Esc. de Comercio N.º 1 “J. V. González” (Benito Quinquela Martín 1649) • Espacio Cultural del Sur (Av. Caseros 1750) • Espacio Peces (Santa Elena 440/42/44) • Parroquia y Santuario Santa Lucía (Av. Montes de Oca 550) • Reciclaje Electrónico Esquinazo (Juan Darquier 981) • ESEA Artes Visuales “Manuel Belgrano” (W. Villafañe 1342) • ET N.º 14 DE 5 Libertad (Santa Magdalena 431)
CABALLITO
• Amigos de la Astronomía (Av. Patricias Argentinas 550) • Centro de Jubilados Ntra. Sra. de los Buenos Aires (Paysandú 1221) • Centro Cultural El Eternauta (Eleodoro Lobos 437) • Centro Cultural Lola Mora (Río de Janeiro 986) • Club Italiano (Av. Rivadavia 4731) • Esc. 9 DE 8 “Florentino Ameghino” (Av. La Plata 623) • Fundación Caleidoscopio (Beauchef 479) • Instituto Leloir (Av. Patricias Argentinas 435) • Laboratorio Patrimonial Centenera / Museo del Subte (Del Barco Centenera 777) • Museo Argentino de Ciencias Naturales (Av. Ángel Gallardo 470) • Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644) • Museo Ferro (Avellaneda 1240) • Museo Histórico Desiderio Davel (Av. Díaz Vélez 4821) • Napule Galleria d’Arte (J. A. Terry 300)
CHACARITA
• LABA – Laboratorio de Artes BA (Fraga 648) • Salón de las Banderas y Talleres (Dorrego 690) • Tacha (Humboldt 1271)
COGHLAN
• Centro Ana Frank Argentina (Superí 2647) • Museo Padre Antonio de Monterosso (Rómulo Naón 3250)
COLEGIALES
• Caminos del Arte (Conde 1298)
CONSTITUCIÓN
• Santa Casa de Ejercicios San Ignacio de Loyola (Salta 870) • Unión Helénica Peloponense (Humberto Primo 1470)
FLORES
• Esc. N.º 8 “P. A. Cerviño” (Varela 358) • Museo Barrio de Flores (Ramón Falcón 2207) • Museo de la Escuela N.º 1 DE 12 – MEMU (Yerbal 2370) • Bomberos de la Ciudad – Estación VII “Flores” (Cnel. R. L. Falcón 2255)
LA BOCA
• Bomberos de La Boca (Brandsen 567) • Casa Amarilla / Depto. de Estudios Históricos Navales (Alte. Brown 401) • Centro Cultural El Conventillo de Nelly (Suárez 557) • Colón Fábrica (Av. Pedro de Mendoza 2147) • Escuelas varias (Araoz de Lamadrid 676 / Olavarría 486 / B. Quinquela Martín 1081 / Av. D. P. de Mendoza 1777) • F/o Objetos y Teorías (Av. Pedro de Mendoza 1901) • Fundación Andreani (Av. D. P. de Mendoza 1987) • Fundación Larivière (Caboto 564) • Hogar de la Infancia La Boca (Av. Almirante Brown 1031) • Jardín Integral N.º 1 “B. Quinquela Martín” (Lamadrid 648) • Memorias de San Juan Evangelista (Olavarría 486) • Museo Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1843) • Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51) • Museo Histórico de La Boca (Lamadrid 431) • Pinacoteca Luis León de los Santos (Av. Suárez 1131) • PROA21 (Av. Pedro de Mendoza 2073) • RadioBar Buenos Aires (W. Villafañe 65) • Usina del Arte (Caffarena 1)
MATADEROS
• Museo C. A. Nueva Chicago (Av. Lisandro de la Torre 2288) • Vecchia República (Av. Larrazábal 1251)
MONSERRAT
• Auditoría General de la Nación (Av. Rivadavia 1745) • Biblioteca del Congreso (H. Yrigoyen 1750) • Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) • Casco Histórico (Av. Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre) • Manzana de las Luces (Perú 222/272) • Consejo de la Magistratura CABA (Av. J. A. Roca 530) • Defensoría del Pueblo CABA (Av. Belgrano 570) • Departamento Central PFA (Moreno 1550) • Espacio Histórico PFA (Av. de Mayo 1333) • Espacio Taura / Café La Palabra (Adolfo Alsina 685) • Museo Franciscano Francisco Bottaro (Alsina 380) • Gran Logia de la Argentina (Perón 1242) • Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (México 564) • Ministerio de Defensa (Azopardo 250) • Museo Casa Fernández Blanco (Av. H. Yrigoyen 1420) • Museo de la Aduana (Azopardo 350) • Museo de la Ciudad (Defensa 187/223) • Museo del Mate (Av. de Mayo 853) • Palacio Barolo (Av. de Mayo 1370) • Palacio Libertad – Centro Cultural D. F. Sarmiento (Sarmiento 151) • Paseo Histórico Coches La Brugeoise (Est. Perú, Línea A) • UADE ART (Lima 775)
NUEVA POMPEYA
• Polo Bandoneón (Av. Sáenz Oeste 1480)
NÚÑEZ
• Cruz Roja Argentina Filial Saavedra (Quesada 2602) • Espacio Memoria y DD. HH. – Ex ESMA (Av. del Libertador 8151) • Lomas de Núñez Upper School (Arcos 4531) • Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Santiago de Calzadilla 1301) • Museo Tecno Educativo Lorenzo Raggio (Av. del Libertador 8635/51) • Parque de Innovación BA (Campos Salles 1138)
PALERMO
• Amapola Jardín y Primaria (Borges 1791) • Casa Polaca – Unión de los Polacos (Borges 2076) • Casa Victoria Ocampo (R. de Elizalde 2831) • Casa Walsh (Nicaragua 4445) • Centro Cultural de la Ciencia (C3) (Godoy Cruz 2270) • Colegio N.º 4 D.E. 9 “Nicolás Avellaneda” (El Salvador 5528) • El jardín de la plaza (Charcas 4446) • Espacio Cultural Armenia (Armenia 1366) • Fundación Alfredo Palacios (Charcas 4741) • Instituto Divino Corazón (Rep. Dominicana 3586) • INAPL – Museo Nacional del Hombre (3 de Febrero 1370) • INH Eva Perón – Museo Evita (Lafinur 2988) • Instituto Nacional Sanmartiniano (Mariscal Ramón Castilla 2752) • MALBA (Av. F. Alcorta 3415) • Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902) • Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) • Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555) • Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) • Regimiento de Granaderos a Caballo “Gral. San Martín” (L. M. Campos 554) • Televisión Pública (Av. F. Alcorta 2977)
PARQUE CHACABUCO
• 921 Casa Cultural (San José de Calasanz 921) • Espacio Cultural Adán Buenosayres (Eva Perón 1400, bajo autopista) • Museo del Inmigrante Italiano “Manuel Belgrano” (Provincias Unidas 353) • SuperBatuque – Museo de juguetes antiguos (Picheuta 1685)
PARQUE PATRICIOS
• Archivo General de la Nación (Rondeau 2277 / Pichincha 2080) • El Templete (Av. Caseros 3250, dentro del parque) • Estación II (Av. Caseros 2849) • Museo Bernasconi (Catamarca 2100) • Museo de las Escuelas (Catamarca 2100) • Museo del Hospital Udaondo (MHU) (Av. Caseros 2071, 2.º piso)
PUERTO MADERO
• Colección Amalita (Olga Cossettini 141) • Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Av. de los Italianos 851) • Museo Marítimo “Ing. Cerviño” (EN Náutica) (Av. Antártida Argentina 1535) • Pabellón de las Bellas Artes UCA (A. M. de Justo 1300)
RECOLETA
• Asoc. Néstor Pio Meana y Grupo Scout Benito Meana (Junín 1445) • Cassia House (Laprida 1811) • Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) • Colegio Aletheia (Gallo 1341/53) • Colegio N.º 6 “Manuel Belgrano” – Museo Escolar “Guillermo Berazategui” (Ecuador 1158) • Depto. de Histología, Embriología y Genética (Medicina-UBA) (Paraguay 2155) • Esc. 1 DE 1 “J. J. Castelli” – Colección Entomológica Emile J. Garcín (Ayacucho 1680) • Lenguas Vivas N.º 1 “Roque Sáenz Peña” (Av. Córdoba 1951) • Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452) • Museo del Hospital de Niños R. Gutiérrez (Gallo 1330) • Instituto del Carmen (Paraguay 1766) • Museo de Farmacia Rosa D’Alessio (Junín 954) • Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Junín 956) • Museo Xul Solar (Laprida 1212) • Multiespacio Instituto de la Visión (M. T. de Alvear 2261) • Museo de Anatomía Juan J. Naón (UBA) (Paraguay 2155) • MUCCME – Museo Central de Ciencias Médicas (UBA) (Paraguay 2155) • Museo de Ciencia y Técnica “Ing. J. J. Sallaber” (Av. Las Heras 2214) • Museo de la Deuda Externa Argentina (José E. Uriburu 781) • Museo del Hospital de Clínicas (Córdoba 2351) • Museo Roca – Instituto de Investigaciones Históricas (Vicente López 2220) • Museo Borges (Anchorena 1660) • Pinacoteca de la Secretaría de Educación de la Nación (Pizzurno 935) • Museo “Niní Marshall” – Liceo 1 de 2 (Santa Fe 2778)
RETIRO
• Círculo Italiano (Libertad 1264) • Azulay Art Gallery (Av. del Libertador 1028) • Centro Argentino de Ingenieros (Cerrito 1250) • Centro Cultural Coreano (Maipú 972) • Fundación OSDE – Espacio de arte (Arroyo 807) • Estación Retiro Mitre (Av. Dr. Ramos Mejía 1348) • Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” (Carlos Pellegrini 1515) • Museo Isaac Fernández Blanco – Palacio Noel (Suipacha 1422) • MUNTREF – Museo de la Inmigración (Av. Antártida Argentina s/n) • Museo Histórico de Gendarmería (Av. P. R. Castillo 788) • Museo Nacional Ferroviario (Av. del Libertador 405) • Museo del ISER (Ramos Mejía 1398) • Sitio Arqueológico La Cisterna (Av. Ramos Mejía 1315) • Torre Monumental (Av. Ramos Mejía 1315)
SAAVEDRA
• Expo Bondi Solidaria 2025 (Manuela Pedraza 4415) • Instituto Santa María de Nazareth A-318 – Hogar Luis M. Saavedra (Av. R. Balbín 4131) • Museo Histórico Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309)
SAN CRISTÓBAL
• ENS N.º 8 “Presidente Julio A. Roca” (La Rioja 1042)
SAN NICOLÁS
• AGIP (Viamonte 900) • Bolsa de Comercio de Buenos Aires (25 de Mayo 305) • Casa Ushuaia (Sarmiento 650) • Casa de la Provincia de Salta (Av. Pte. R. Sáenz Peña 933) • Casa de la Provincia de Tucumán (Suipacha 140) • Catedral Anglicana San Juan Bautista (25 de Mayo 276) • Centro Cultural Borges (Viamonte 525) • Churros El Topo (Av. R. Sáenz Peña 620) • Colección Balanz (Av. Corrientes 316) • Confitería Saint Moritz (Esmeralda 894) • FotoGalería Sara Facio (Av. Corrientes 1530) • Fundación Arthaus (Bartolomé Mitre 434) • Museo ARCA (Hipólito Yrigoyen 370) • Museo Beatles de Buenos Aires (Av. Corrientes 1660) • Museo Banco Provincia (Sarmiento 364) • Museo de la Seguridad Social (Av. Córdoba 720) • Museo Electoral – Cámara Nacional Electoral (25 de Mayo 245) • Museo Histórico y Numismático “Arnaldo Cunietti-Ferrando” – Banco Nación (Av. Rivadavia 325) • Museo Histórico y Numismático “Héctor C. Janson” (San Martín 216) • Museo Judío de Buenos Aires – Templo Libertad (Libertad 769) • Museo Mitre (San Martín 336) • Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525, 2.º) • Nueva Escuela de Diseño y Comunicación (Av. Callao 67) • Prefectura Naval Argentina (Av. Eduardo Madero 235) • CTA Autónoma – Salón Germán Abdala (Bartolomé Mitre 744) • SIGEN – Espacio Cultural de la Democracia (Av. Corrientes 379) • Teatro Colón (Libertad 621) • Tribunal Superior de Justicia (Cerrito 760)
SAN TELMO
• Casa Cultural Pepa Noia (Brasil 444) • Casa Ezeiza (Defensa 1179) • Casal de Catalunya (Chacabuco 863) • CTA Autónoma (Brasil 428) • Centro de Capitanes de Ultramar (Av. Independencia 611) • Colegio N.º 7 “J. M. de Pueyrredón” (Chacabuco 922) • El Pasaje de La Luna (Pasaje San Lorenzo 365) • Feria Artesanal del Parque Lezama (Brasil y Defensa) • Galería del Viejo Hotel (Balcarce 1053) • MEGA – Museo de la Emigración Gallega (Chacabuco 955) • Museo Antártico Gral. H. Pujato (Av. Paseo Colón 1407) • Museo de Arte Moderno (MAMBA) (Av. San Juan 350) • MACBA (Av. San Juan 328) • Museo de la Parroquia San Pedro Telmo (Humberto Primo 340) • Museo El Ángel (Perú 555) • Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) • Museo Penitenciario A. Ballvé (Humberto 1.º 378) • ZERO618 Gallery (Av. Caseros 528)
VILLA CRESPO
• Centro Venezolano Argentino (Julián Álvarez 866)
VILLA DEVOTO
• Asociación de Fomento de Villa Devoto (Habana 3801) • Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N.º 3 DE 17 (Av. F. Beiró 4418)
VILLA LUGANO
• Escuela de Bellas Artes “Lola Mora” (Soldado de la Frontera 5155) • Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano y Villa Riachuelo (Aquino 5995)
VILLA DEL PARQUE
• IES Juan B. Justo (Álvarez Jonte 3867) • Sede Capital – Racing Club (Nogoyá 3051)
VILLA LURO
• ESEA en Cerámica N.º 2 – Museo de Arte Cerámico “Fernando Arranz” (Magariños Cervantes 5068)
VILLA SANTA RITA
• Fundación Museo Argentino del Seguro (J. V. González 1785, Dpto. 5)
VILLA URQUIZA
• Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) • EFEFE Espacio de Arte (Andonaegui 2404)
También en Provincia de Buenos Aires
Tres de Febrero
• Casa Museo Parodi (Rebizzo 5585, Caseros) • Museo del Fitito (J. B. Alberdi y José Murias, Caseros) • Museo Erich Zeyen (Blvd. F.I.N.C.A 6575, Ciudad Jardín) • Tren histórico a vapor / Museo Ferroviario – Est. Cnel. Lynch (Springolo 1, Sáenz Peña)
Vicente López
• Casa Viló (Tapiales 1158) • Centro Cultural Tiempos de Memoria (Caseros 231, Florida) • Cultural Buenos Aires (Buenos Aires 2085, Olivos) • Instituto La Salle Florida (Hipólito Yrigoyen 2599, Florida) • Lumiton – Museo del Cine / Usina Audiovisual (Sargento Cabral 2354, Munro) • Malo House Arte (Roca 1591, Florida) • Museo y Archivo Documental de Vicente López (Ricardo Gutiérrez 1465, Olivos) • Torre Ader (Triunvirato 3400, Villa Adelina)
