Patricia Bullrich se despega del blindaje de Casa Rosada a José Luis Espert: "Tiene que contestar claro"

La última aparición pública del candidato a diputado de La Libertad Avanza y su respuesta a las acusaciones por presuntos vínculos con Fred Machado, generaron diversas repercusiones en el debate público. En ese sentido, la ministra de Seguridad respaldó al economista, aunque lo instó nuevamente a aclarar su situación.

Bullrich y un apoyo con reservas para el candidato de LLA en Provincia.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , volvió a opinar de las acusaciones que recaen sobre el candidato a diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, sobre presuntos vínculos con el empresario investigado por narcotráfico, Fred Machado. La funcionaria analizó la última aparición pública del economista y sentenció: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar”.

En las últimas horas, el actual legislador - y candidato en la Provincia en las alecciones de octubre - buscó despegarse de Machado, quien es acusado de narcotráfic o en Estados Unidos. "Los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual vos competís nos dice que tenemos que ir. Un candidato no maneja plata de campaña ni vehículos ni nada", aseguró.

Esta mañana, al ser consultada si le había convencido l a respuesta que dio Espert , la ministra de Seguridad afirmó que "no es un tema de convencimiento".

En su defensa al candidato, Bullrich apuntó contra la oposición, aunque no mencionó el concepto de "operación", sostenido por el presidente Javier Milei y el propio Espert en referencia a las acusaciones reflotadas en la última semana.

"Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas. El voto kirchnerista no las exige, que roben, roben y roben. Pero nosotros tenemos que ser claros con la sociedad", afirmó la ministra.

José Luis Espert Espert, en el centro de las críticas de la oposición.

En su análisis de la situación de Espert, Bullrich explicó que el "la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia" ya que "cuenta un relato que no es exactamente lo que pasa".

Sin embargo, al ser consultada en el canal A24 por la explicación que dio el candidato de LLA, Bullrich sostuvo que Espert tuvo una posición "un poco cerrada al no decir exactamente las cosas que sucedieron”.

“Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas", ahondó la funcionaria. "Machado fue procesado en 2021, no antes. Puede modificarse el estatus de la extradición, pasaría a ser estafa y no narcotráfico”, sentenció.

Javier Milei ratificó a Jose Luis Espert como candidato: "Si yo creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado"

Por otro lado, desde Casa Rosada buscan ratificar a Espert, más allá del ruido interno que genera su situación en medio de la campaña electoral de cara a las legislativas de octubre. En este sentido, el Presidente salió nuevamente a respaldar a su candidato y afirmó: “Si yo creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado, pero no me voy a dejar psicopatear ni darles el crédito de ensuciar a gente honesta”.

Milei desestimó las denuncias al calificarlas como "un refrito de una operación de 2019" y las atribuyó a maniobras de la oposición. "Está claro que es una operación berreta. Están nerviosos", lanzó el jefe de Estado.

Al ser consultado sobre la presión política que generó el caso, fue tajante: “No voy a permitir que un conjunto de forajidos me marque la agenda”. En la misma línea, acusó a la oposición de impulsar la controversia: "Esto es una metodología del kirchnerismo". Luego, sentenció: "Los que tienen que dar explicaciones son ellos, su jefa está presa con una tobillera”.