Portazo del FdT al jefe de Gabinete porteño ante discurso en tono 2023

La bancada opositora en el distrito porteño calificó el discurso de agresivo y provocador y en "modo de campaña 2023". En ese último sentido nada disimuló el funcionario de Larreta quien lanzó acusaciones como: "Mientras el kirchnerismo reparte planes, nosotros ayudamos a los ciudadanos para que terminen sus estudios. Mientras el kirchnerismo defiende los paros o las tomas de escuelas, nosotros sumamos horas y días de clase. Mientras el kirchnerismo se ha resistido sistemáticamente a evaluar, nosotros medimos los conocimientos de los estudiantes. No lo hacemos para estigmatizar, al contrario. Lo hacemos para identificar los problemas y ayudarlos".

La exposición de Miguel incluyó felicitaciones para el jefe de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, por su postulación a la jefatura de Gobierno.

La gestión en Educación fue uno de los primeros ejes de la presentación de Miguel que se mostró provocativa hacia el "kirchnerismo".

"Algunos dicen que le sacamos al kirchnerismo la bandera de la educación pública. No es así. La realidad es que nunca la tuvieron. Y nunca la tuvieron porque no les interesa. Es otra de las mentiras del relato kirchnerista que, en este caso, la pandemia se ocupó de desmentir", dijo Miguel y el Frente de Todos abandonó el recinto antes de que se terminara el discurso que se extendió cerca de una hora.

“Felipe, te hubieras hecho el picante con Patricia Bullrich en vez de venir a hacer un papelón a la sesión legislativa”, replicó el legislador Juan Manuel Valdés del Frente de Todos quien explicó que los legisladores decidieron "abandonar sus bancas, disconformes y decepcionados, ante un discurso agresivo, provocador y en modo campaña 2023".

Gravísimo

En un comunicado, el bloque FdT repudió "las agresiones" y sostuvo que "es gravísima la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de enviar a Felipe Miguel a agredir a una fuerza política que por voluntad popular representa a un tercio de la cámara y que ganó la última elección presidencial".

"En un contexto de celebración de 40 años de democracia, paradójicamente algunos dirigentes de Juntos por el Cambio tienen expresiones lamentables, que alimentan los discursos del odio, fomentan el ataque a la democracia y sus valores, con un jefe de gobierno que declara que no va a hablar con la oposición. Los problemas de las y los porteños requieren seriedad y diálogo entre todos los sectores, y pese a ello Felipe Miguel decidió aprovechar la sesión para atacar a nuestro bloque en un burdo acto electoralista", sostuvieron lo diputados porteños.

Candidatos

El Gobierno porteño, por su parte destacó la intervención del jefe de Gabinete. Especialmente remarcó lo referido a Educación diciendo que Miguel "en su presentación, comenzó haciendo especial hincapié en las diferencias con el modelo kirchnerista en materia de educación" y las acusaciones sobre que “al kirchnerismo no le importa que los chicos pasen de año por decreto o salgan de la secundaria sin los conocimientos necesarios. No le importa que los chicos pierdan horas y días de clase. No le importa que esos chicos el día de mañana no consigan trabajo y tengan que vivir de los planes” y que “ no les importa porque en el fondo les conviene. Les conviene que la gente los necesite y los ciudadanos se conviertan en rehenes de los planes y del Estado. Ese es el modelo que montaron. Nosotros queremos que la gente no dependa del Estado. Queremos ciudadanos libres, críticos y con igualdad de oportunidades”.

En otro sentido, el jefe de Gabinete mencionó a los candidatos del PRO que aspiran a ocupar la silla de Larreta, los ministros Jorge Macri, Fernán Quirós, Soledad Acuña y dijo que “es importante que tengamos tantos candidatos del PRO, con tanta experiencia para garantizar la continuidad de las políticas”.

“Confiamos que esta visión que tenemos para la Ciudad, a diferencia de lo que pasa hoy, va a estar acompañada de un Gobierno Nacional que no le ponga palos en la rueda al desarrollo de ningún distrito”, finalizó el funcionario.