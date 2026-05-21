Otra polémica en el Gobierno: ascenso "por amiguismo" a 246 funcionarios de ARCA

El titular del organismo, Andrés Vázquez, autorizó una suba masiva de categoría que encendió enojos en la entidad. Aseguran que los beneficios se otorgaron por afinidad política o filiación.

Los ascensos discrecionales a los escalafones más altos de unos 246 agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante una disposición firmada por el director Andrés Vázquez abrió una fuerte polémica al interior del organismo. Entre los beneficiarios aparecen hijos y parejas de importantes directores de área y personal jerárquico sin la formación ni la antigüedad justificada, según relataron desde el organismo.

Mientras Nación profundiza la poda sobre áreas sensibles como Salud y Educación para sostener el equilibrio fiscal ante la caída en la recaudación, y profundiza los recortes sobre los salarios de empleados del sector público, la resolución fechada el lunes pasado y publicada en el Boletín Oficial camina a contramano del paradigma libertario y de las ordenes bajadas por Javier Milei a sus ministros. Es que, señalan, se otorgaron aumentos a dedo, basados en afinidad política, "amiguismo" y parentesco.

Fuentes del organismo mencionan a Nicolás Andrés Velis entre los beneficiados por la decisión de Vázquez. Se trata del hijo del director de la Aduana, José Andrés Velis, que ascendió al grupo 3 de los escalafones jerárquicos, uno de los más altos del organismo, pese a no contar con título universitario, lo que debería limitar su ascenso hasta la categoría 7, un rango menor al que logró acceder.

En los pasillos del organismo, los trabajadores mastican bronca. Si bien no es la primera vez que una gestión dispone subas jerárquicas por medio de una resolución, personas con conocimiento del caso aseguraron a Ámbito que nunca se habían ordenado ascensos "a mansalva" y en la magnitud anunciada. Este jueves, la sede del organismo amaneció con volantes.

"Están regalando categorías"

El jefe del organismo fiscal argumentó las recategorizaciones en “los resultados alcanzados en el ejercicio de las funciones” y “el desempeño, idoneidad y nivel de compromiso permanente” de los funcionarios seleccionados “en el cumplimiento de las tareas que les son asignadas”. Pero desde la Unión de Personal Superior de ARCA aseguran que se realizó "sin criterios objetivos ni parámetros justificados" sino que se ponderaron cuestiones como la afinidad o la cercanía con la gestión y la filiación.

Entre los casos que mencionan también aparece Mariela Andrea Perugini, proveniente del Ministerio de Economía. La abogada llegó al organismo en la época de Juan Pazo y gracias a la disposición pasará a estar recategorizada dentro del grupo 25.

"El jefe de ARCA tiene la autoridad para hacerlo. Otras gestiones lo han hecho, pero no a este nivel. Además es la segunda vez que ocurre. La primera vez se otorgó a un reducido grupo. Ahora se fueron al pasto", se quejaron desde UPSAFIP a Ámbito. Más temprano, en un comunicado denunciaron que las subas de escalafón se efectuaron "de manera discrecional", en contra de la disposición del convenio y "premiando el amiguismo por encima del mérito".

Los trabajadores cuestionan que las autoridades de ARCA "están regalando categorías" y "distorsionando la carrera" de los empleados. Además aseguran que, además de Velis, entre los beneficiados aparecen personas que actualmente revisten puestos jerárquicos, pero que no tienen "la formación mínima" para acceder a un ascenso. Es el caso de una funcionaria del área de Oficios de Grandes Contribuyentes, que pasó de la categoría 22 a la 26, la más alta, añadiendo unos $2 millones a su cuenta salarial. "Hay bronca en los pasillos", afirman.

Paritarias pisadas y caída en la recaudación

El incremento salarial para 246 funcionarios se contrapone a los magros aumentos que registraron en el último tiempo los empleados del organismo. "Tienen pisadas las paritarias y ahora salen con esto", se quejó una voz del gremio a este medio, quien le puso número al deterioro de los sueldos en los últimos dos años y medio de gestión de Milei: "Hemos perdido más del 40% de la capacidad de compra".

La disposición de Vázquez, hombre de confianza de Santiago Caputo, llega en un contexto en que ARCA acumula meses de caída consecutiva en la recaudación. En abril alcanzó los $17,4 billones, una cifra 27% superior en términos nominales a la del mismo período de 2025, pero que se ubicó 4% por debajo de la inflación registrada en el mismo período.

En los pasillos del organismo fiscal cuestionan no solo la magnitud de la resolución, sino que lo encuadran dentro del plan económico nacional. Mientras Milei pide a los ministros que profundicen el ajuste, el organismo cada vez recauda menos, pero premia a los afines con jugosas subas. "Todo lo que hizo este Gobierno ha deprimido la recaudación. Paralizan el trabajo real, los controles y los planes de fiscalización. Encima dan aumentos por amiguismo. Es un desastre", criticaron.

Desde el gremio dejaron en claro que no está en cuestión "la valía personal" de quienes integran la lista, pero consideraron "inadmisible e injusto" para el resto de los trabajadores que integran la nómina de ARCA, que "día a día sostienen una recaudación en caída libre desde hace doce meses". Y acusaron a Vázquez de comprar voluntades: "Señor Director: no se beneficia a unos manipulando un convenio y postergando a la mayoría en medio de una paritaria cerrada y una recomposición salarial adeudada al 100% de la planta".

En diálogo con este medio, descartaron judicializar la medida ya que perjudicaría a personas que "se merecen el reconocimiento", pero también plantaron cara advirtiendo que, de persistir el uso discrecional de aumentos y si no se garantizan paritaria libres, no dudarán en recurrir a medidas que, en un abrir y cerrar de ojos, podrían comprometer la sostenibilidad de plan de Milei: "El equilibrio fiscal lo podemos tirar abajo en 10 días si trabajamos a reglamento".