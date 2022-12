Powell quiere aflojar la presión, pero mercado laboral no da tregua

¡Atención! ¡Paren las rotativas! Después de lanzar a sus halcones, la Fed ensaya una suelta de palomas. ¿Se convenció de que la inflación tiene la manzana rodeada (aunque todavía orbite entre 5% y 6%), y no es prudente exagerar? ¿Teme cebarse en demasía porque merodea un eventual accidente? ¿Pivotea la institución o solo el Gran Jefe, y busca que se conozca el debate por saldar? El contrapunto es notable. James Bullard, desde la Fed de Saint Louis, alertó a comienzos de semana: “los mercados subestiman el riesgo de que el Comité (de política monetaria) tenga que ser más agresivo”. ¿Y qué? Dos días más tarde, Jerome Powell, el mandamás, borró con el codo el sesgo belicoso de la comunicación oficial, una constante que inició a fines de agosto cuando avisó que no habría parto sin dolor en la lucha contra la inflación. “Tiene sentido moderar el ritmo de nuestro aumento de tasas de interés a medida que nos aproximamos al nivel de restricción suficiente para que la inflación baje”, señaló en Brookings Institution. ¿Es el fin del parto? No. La suba de tasas continuará. Se descuenta un retoque de medio punto para la semana próxima. Pero ello era archisabido. No es la agresividad extra que azuzan el citado Bullard o el gobernador Waller. Powell cambió el ángulo del discurso. No su contenido, sí el prisma. Resaltó lo obvio, el rezago de la política monetaria, y lo puso en valor. “Los efectos plenos del rápido endurecimiento todavía están por sentirse”, dijo. Después estampó la frase icónica: “no quiero apretar de más”. ¿Es el aterrizaje suave la nueva prioridad? Como sea, la marca a presión sobre los mercados cede por primera vez desde Jackson Hole.