Presentaron el Sistema Integral de Alerta Temprana para hacer frente a incendios forestales en la Patagonia + Agregar ámbito en









La herramienta fue dada a conocer durante una capacitación organizada en Bariloche por la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencias.

Autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN), de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y de provincias patagónicas se reunieron en Bariloche para presentar y analizar los principales lineamientos y procedimientos de trabajo previstos para la temporada, con el objetivo de fortalecer las capacidades de prevención, monitoreo y respuesta ante posibles emergencias.

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La jornada, que se desarrolló en la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), fue encabezada por el presidente de la APN, Sergio Álvarez, y el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, acompañados por el subdirector ejecutivo de la AFE, Ignacio Cabello, y el director de la DLIFE, Ariel Amthauer.

Durante el encuentro se abordaron los procedimientos para el trabajo nocturno y para el monitoreo y detección de focos de incendios posteriores al pasaje de tormentas eléctricas.

También se presentó el Sistema Integral de Alerta Temprana, que contempla herramientas de detección satelital, el uso de aeronaves de observación, sistemas de cámaras y monitoreo, y la incorporación de un sistema específico para la detección de focos de calor.

Asimismo, se trabajó sobre distintos lineamientos operativos y administrativos vinculados al equipamiento y la movilización de personal, así como sobre los mecanismos de asistencia administrativa durante situaciones de ataque ampliado.

Otro de los ejes estuvo puesto en la coordinación interinstitucional con los sistemas provinciales y locales de respuesta, además de la conformación y el funcionamiento de los Comités Operativos de Emergencias (COE) locales. La jornada permitió avanzar en la articulación de procedimientos y herramientas destinados a fortalecer la prevención, el monitoreo y la capacidad de respuesta ante incendios y otras situaciones de emergencia durante la temporada.

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