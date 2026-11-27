A pocas jornadas de finalizar el mes, los patentamientos muestran señales alentadoras en un año marcado por la contracción de las ventas. La industria sigue de cerca las últimas operaciones y hay una categoría de vehículos que domina el mercado.

Los patentamientos ingresan en los últimos días de conteo

El mercado automotor argentino podría encontrar en noviembre una señal de recuperación en medio de un año comercialmente complejo. Los últimos registros preliminares muestran un comportamiento más favorable de lo esperado y abren la posibilidad de cerrar el mes con un crecimiento interanual.

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Con 15 jornadas hábiles computadas, los patentamientos alcanzaron las 26.701 unidades, un 6,2% más que las 25.129 registradas en el mismo período de 2025 , según datos publicados por Infobae.

De mantenerse esta tendencia hasta el cierre, noviembre podría convertirse en el segundo mes de 2026 en superar los resultados del año anterior, en un escenario en el que el mercado acumula una contracción del 12,8%.

Pero existe otro indicador que genera expectativa entre las automotrices: la desaceleración de la caída estacional que habitualmente se produce durante los últimos meses del año.

En los últimos tiempos, la mayor estabilidad de los precios modificó los hábitos de compra de los argentinos. Ante la posibilidad de adquirir un vehículo sin grandes variaciones en su valor, muchos consumidores prefieren postergar el patentamiento hasta enero para contar con una unidad registrada en el nuevo año.

Este comportamiento provocó importantes retrocesos entre octubre y noviembre durante los últimos tres años:

2023: caída del 14,2%.

2024: caída del 18,5%.

2025: caída del 32,2%.

2026: caída preliminar del 8%.

Aunque la comparación mensual todavía muestra números negativos, la diferencia respecto de los períodos anteriores representa una señal favorable para el sector.

La carrera contra el reloj para superar las ventas de 2025

La principal incógnita pasa por el volumen de operaciones que se concretará durante las últimas jornadas del mes.

Las proyecciones de la industria establecen un piso de 34.500 patentamientos para noviembre, una cifra que representaría una disminución interanual cercana al 2,6% frente a las 35.424 unidades registradas durante el mismo mes de 2025.

Sin embargo, para superar aquella marca, el mercado necesita sumar menos de 9.000 patentamientos adicionales, un objetivo que algunas compañías consideran alcanzable.

El tramo final de cada mes suele concentrar un mayor volumen de inscripciones, tanto por las operaciones comerciales como por los autopatentamientos que realizan las terminales y los concesionarios para cumplir con determinados objetivos.

El tramo final de cada mes suele concentrar un mayor volumen de inscripciones, tanto por las operaciones comerciales como por los autopatentamientos que realizan las terminales y los concesionarios para cumplir con determinados objetivos.

A esto se suma una situación particular de algunos importadores, que buscan alcanzar metas comerciales exigidas por sus casas matrices para ampliar sus posibilidades de importación durante 2027.

Por ese motivo, el ritmo diario, que actualmente ronda las 1.700 unidades, podría incrementarse considerablemente durante el cierre de noviembre.

Las pick ups vuelven a imponerse y Toyota amplía su ventaja

Mientras la industria aguarda los resultados definitivos, el ranking preliminar de patentamientos ratifica el protagonismo de las camionetas de producción nacional.

Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger ocupan los tres primeros lugares del mercado argentino, repitiendo una tendencia que también se observó durante octubre.

La pickup japonesa mantiene una amplia diferencia sobre sus competidoras, mientras que apenas 25 unidades separan a Amarok de Ranger.

Entre los vehículos de pasajeros, Ford Territory continúa mostrando un sólido desempeño y se posiciona como el SUV más patentado del mes hasta el momento.

Los 10 modelos más patentados de noviembre:

Toyota Hilux: 1.909 unidades. Volkswagen Amarok: 1.163 unidades. Ford Ranger: 1.138 unidades. Ford Territory: 1.040 unidades. Fiat Cronos: 984 unidades. Toyota Yaris Cross: 911 unidades. Peugeot 208: 711 unidades. Toyota Corolla Cross: 689 unidades. Volkswagen Tera: 656 unidades. Toyota Yaris: 573 unidades.

La fortaleza comercial de Toyota también se refleja en el ranking por fabricantes. La automotriz japonesa acumula cuatro modelos entre los diez más demandados y registra aproximadamente un 50,7% más de patentamientos que Volkswagen, su inmediato perseguidor.

Otro dato destacado es el desempeño de BYD, que se ubica entre las diez marcas con mayor volumen de patentamientos, por delante de fabricantes históricos como Citroën, Nissan y Jeep.

Las 15 marcas con más patentamientos en noviembre:

Toyota: 4.843 unidades. Volkswagen: 3.214 unidades. Ford: 2.590 unidades. Fiat: 2.369 unidades. Chevrolet: 2.047 unidades. Renault: 1.632 unidades. Peugeot: 1.454 unidades. BYD: 951 unidades. Citroën: 890 unidades. Mercedes-Benz: 816 unidades. Nissan: 591 unidades. Jeep: 572 unidades. Chery: 346 unidades. Hyundai: 342 unidades. BAIC: 328 unidades.

Con el cierre de noviembre cada vez más cerca, las automotrices mantienen la expectativa de mejorar los resultados del año pasado y llegar a diciembre con una señal comercial positiva.

Aunque un eventual crecimiento mensual no alcanzaría para revertir la caída acumulada de 2026, podría representar un punto de partida más favorable de cara a 2027, en un mercado caracterizado por una mayor oferta de productos, nuevas marcas y una creciente competencia comercial.