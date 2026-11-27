Barrancas, reservas naturales, monumentos históricos junto con propuestas gastronómicas convierten este destino en un paseo ideal.

Un destino bonaerense que tiene paisajes naturales, patrimonio cultural y gastronomía regional.

La provincia de Buenos Aires esconde destinos llenos de actividades culturales, paseos al aire libre y gastronomía. Entre las alternativas cercanas a la capital, existe un lugar perfecto para una escapada que todavía mantiene parte del patrimonio histórico nacional junto a los paisajes característicos del litoral bonaerense.

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Se trata de San Pedro y Vuelta de Obligado , dos localidades separadas por 20 kilómetros que ofrecen propuestas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Al encontrarse tan cerca, permiten organizar una visita durante el fin de semana sin tener que contratar alojamiento.

Vuelta de Obligado conserva el escenario de la batalla del 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina se enfrentaron a una escuadra anglo-francesa que pretendía navegar libremente por los ríos interiores del territorio.

Bajo el mando de Lucio Norberto Mansilla, las tropas argentinas formaron grandes cadenas sobre el Paraná para impedir el avance de las embarcaciones extranjeras. Aunque la flota consiguió seguir con su recorrido, la resistencia tuvo repercusiones políticas y diplomáticas. En recuerdo de aquel episodio, cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional . Entre los atractivos históricos de la localidad se encuentran:

La localidad también cuenta con un área natural protegida que conserva especies vegetales propias de la ribera del Paraná. Los visitantes pueden recorrer senderos, pasarelas de madera y miradores entre talas, espinillos, aromos y sauces.

Museo de Sitio: conserva proyectiles, herrajes, objetos metálicos y restos de embarcaciones recuperados del lugar

Monumento de las Cadenas: inaugurado en 2010 y diseñado por el artista Rogelio Polesello, cuenta con grandes estructuras de acero y una figura de Juan Manuel de Rosas

La observación de aves y la pesca deportiva son otras actividades disponibles en la zona. Desde la bajada de lanchas del club de pesca local se pueden contratar excursiones con guías autorizados.

Las barrancas y los senderos ofrecen distintas alternativas para disfrutar al aire libre. Gentileza - The Travel Voice

Clásicos de San Pedro: barrancas, museos y paseos al aire libre

San Pedro ofrece un circuito turístico con espacios históricos, museos, miradores y recorridos junto al Paraná. La Plaza Constitución, la iglesia Nuestra Señora del Socorro, las barrancas y la costanera forman parte de sus principales atractivos. La ciudad también cuenta con tres museos que permiten conocer distintos aspectos de su identidad:

Museo Paleontológico Fray Manuel Torres: exhibe restos fósiles de más de 20 especies de mamíferos que habitaron la región durante el Pleistoceno

Museo Histórico Regional: cuenta con siete salas dedicadas al patrimonio cultural, religioso e institucional de la localidad

Museo Osvaldo Morresi: ubicado en 9 de Julio 160, conserva trofeos, cascos, recuerdos personales y un Chevrolet restaurado del reconocido piloto argentino

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, las tres escaleras temáticas de San Pedro ofrecen distintos recorridos por las barrancas. La Escalera de las Flores, la Escalera de los Pescadores y la Escalera de los Colores son algunos de los rincones más fotografiados de la ciudad. Otras alternativas son el Paseo de los Túneles y el Laberinto de las Amalias.

La gastronomía local conserva sabores y recetas transmitidos entre generaciones. Gentileza - Pablo Zampini

Dónde y qué comer: ensaimadas, frutas frescas y cocina regional

La ensaimada es uno de los productos gastronómicos más característicos de San Pedro. Esta preparación dulce de origen mallorquín llegó a la localidad de la mano de los inmigrantes españoles y se incorporó a la tradición culinaria de la ciudad. Su masa aireada, con forma de espiral, puede encontrarse en panaderías y cafeterías locales, con rellenos de crema pastelera o dulce de leche.

Las naranjas y los duraznos son algunos de los productos que se pueden adquirir en los comercios de la zona, según la temporada. Para almorzar o merendar durante la escapada, existen diferentes alternativas gastronómicas:

Parrilla La Rueda: carnes a la parrilla, opciones sin TACC, postres y cafetería

Parador 22 Obligado: pizzas, rabas, lomitos y ensaladas frente al río

La Familia: productos artesanales como salames, quesos y bondiola

Comidas Titito: preparaciones con pescado de río, tartas y sándwiches

La Ensaimada: cafetería especializada en el tradicional producto dulce de San Pedro La cercanía con la capital porteña permite organizar una escapada de fin de semana. Magnific

Cómo llegar y organizar el viaje en auto desde Buenos Aires

San Pedro se encuentra a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Vuelta de Obligado está a 20 kilómetros de la cabecera del partido. Para llegar en auto desde la capital porteña, el recorrido recomendado es el siguiente:

tomar la Autopista Panamericana por el ramal Campana

continuar por la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario

acceder a San Pedro mediante la Ruta Provincial 1001

seguir por el camino Lucio Mansilla hasta Vuelta de Obligado

Desde Pilar, el viaje demanda dos horas, según las condiciones del tránsito. Para conocer ambos destinos durante el mismo día, se puede visitar Vuelta de Obligado por la mañana, recorrer sus senderos y monumentos, y pasar a San Pedro para almorzar. Durante la tarde, se pueden visitar los museos, caminar por la costanera y disfrutar de una merienda antes de volver.