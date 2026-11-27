La provincia de Buenos Aires esconde destinos llenos de actividades culturales, paseos al aire libre y gastronomía. Entre las alternativas cercanas a la capital, existe un lugar perfecto para una escapada que todavía mantiene parte del patrimonio histórico nacional junto a los paisajes característicos del litoral bonaerense.
A dos horas de Buenos Aires: historia, río y sabores para una escapada express
Barrancas, reservas naturales, monumentos históricos junto con propuestas gastronómicas convierten este destino en un paseo ideal.
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Se trata de San Pedro y Vuelta de Obligado, dos localidades separadas por 20 kilómetros que ofrecen propuestas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Al encontrarse tan cerca, permiten organizar una visita durante el fin de semana sin tener que contratar alojamiento.
Recorrido por Vuelta de Obligado: río Paraná, senderos y memoria
Vuelta de Obligado conserva el escenario de la batalla del 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina se enfrentaron a una escuadra anglo-francesa que pretendía navegar libremente por los ríos interiores del territorio.
Bajo el mando de Lucio Norberto Mansilla, las tropas argentinas formaron grandes cadenas sobre el Paraná para impedir el avance de las embarcaciones extranjeras. Aunque la flota consiguió seguir con su recorrido, la resistencia tuvo repercusiones políticas y diplomáticas. En recuerdo de aquel episodio, cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Entre los atractivos históricos de la localidad se encuentran:
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Monumento de las Cadenas: inaugurado en 2010 y diseñado por el artista Rogelio Polesello, cuenta con grandes estructuras de acero y una figura de Juan Manuel de Rosas
cañones históricos: piezas y elementos conmemorativos vinculados al enfrentamiento de 1845
Museo de Sitio: conserva proyectiles, herrajes, objetos metálicos y restos de embarcaciones recuperados del lugar
La localidad también cuenta con un área natural protegida que conserva especies vegetales propias de la ribera del Paraná. Los visitantes pueden recorrer senderos, pasarelas de madera y miradores entre talas, espinillos, aromos y sauces.
La observación de aves y la pesca deportiva son otras actividades disponibles en la zona. Desde la bajada de lanchas del club de pesca local se pueden contratar excursiones con guías autorizados.
Clásicos de San Pedro: barrancas, museos y paseos al aire libre
San Pedro ofrece un circuito turístico con espacios históricos, museos, miradores y recorridos junto al Paraná. La Plaza Constitución, la iglesia Nuestra Señora del Socorro, las barrancas y la costanera forman parte de sus principales atractivos. La ciudad también cuenta con tres museos que permiten conocer distintos aspectos de su identidad:
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Museo Paleontológico Fray Manuel Torres: exhibe restos fósiles de más de 20 especies de mamíferos que habitaron la región durante el Pleistoceno
Museo Histórico Regional: cuenta con siete salas dedicadas al patrimonio cultural, religioso e institucional de la localidad
Museo Osvaldo Morresi: ubicado en 9 de Julio 160, conserva trofeos, cascos, recuerdos personales y un Chevrolet restaurado del reconocido piloto argentino
Para quienes prefieren las actividades al aire libre, las tres escaleras temáticas de San Pedro ofrecen distintos recorridos por las barrancas. La Escalera de las Flores, la Escalera de los Pescadores y la Escalera de los Colores son algunos de los rincones más fotografiados de la ciudad. Otras alternativas son el Paseo de los Túneles y el Laberinto de las Amalias.
Dónde y qué comer: ensaimadas, frutas frescas y cocina regional
La ensaimada es uno de los productos gastronómicos más característicos de San Pedro. Esta preparación dulce de origen mallorquín llegó a la localidad de la mano de los inmigrantes españoles y se incorporó a la tradición culinaria de la ciudad. Su masa aireada, con forma de espiral, puede encontrarse en panaderías y cafeterías locales, con rellenos de crema pastelera o dulce de leche.
Las naranjas y los duraznos son algunos de los productos que se pueden adquirir en los comercios de la zona, según la temporada. Para almorzar o merendar durante la escapada, existen diferentes alternativas gastronómicas:
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Parrilla La Rueda: carnes a la parrilla, opciones sin TACC, postres y cafetería
Parador 22 Obligado: pizzas, rabas, lomitos y ensaladas frente al río
La Familia: productos artesanales como salames, quesos y bondiola
Comidas Titito: preparaciones con pescado de río, tartas y sándwiches
La Ensaimada: cafetería especializada en el tradicional producto dulce de San Pedro
Cómo llegar y organizar el viaje en auto desde Buenos Aires
San Pedro se encuentra a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Vuelta de Obligado está a 20 kilómetros de la cabecera del partido. Para llegar en auto desde la capital porteña, el recorrido recomendado es el siguiente:
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tomar la Autopista Panamericana por el ramal Campana
continuar por la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario
acceder a San Pedro mediante la Ruta Provincial 1001
seguir por el camino Lucio Mansilla hasta Vuelta de Obligado
Desde Pilar, el viaje demanda dos horas, según las condiciones del tránsito. Para conocer ambos destinos durante el mismo día, se puede visitar Vuelta de Obligado por la mañana, recorrer sus senderos y monumentos, y pasar a San Pedro para almorzar. Durante la tarde, se pueden visitar los museos, caminar por la costanera y disfrutar de una merienda antes de volver.