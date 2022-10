Presupuesto 2023: Ganancias a judiciales y retenciones sin votos, con fugas opositoras en ayuda K

El Frente de Todos aprobó ayer y giró al Senado el Presupuesto 2023, iniciativa que reafirma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (ajuste del gasto) y que contó con el aporte de, entre otros, Máximo Kirchner. La votación en general del proyecto no tuvo problemas y dos artículos no quedaron en el texto, tal como adelantó Ámbito en sus últimas ediciones: el pago de Ganancias en todo el Poder Judicial (oficialismo perdió en el recinto) y la delegación para que el Ejecutivo pueda subir retenciones, que fue retirado durante la discusión en particular.