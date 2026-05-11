Aumenta el transporte público: a partir de cuándo y montos finales de los boletos de trenes y colectivos

De acuerdo con la Resolución 26/2026, la suba será del 5,4% y el ajuste combina el 3,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo mas un 2% adicional.

La Secretaría de Transporte lanzó una instancia de Participación Ciudadana para opinar sobre las nuevas tarifas.

A partir del 18 de mayo , los boletos del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) sufrirán un nuevo aumento . La suba será del 5,4%, reflejando un ajuste automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo más un 2% adicional.

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Este será el mayor incremento registrado en el último año e impacta en colectivos, subtes, trenes y otros servicios asociados a la movilidad.

Además, el Gobierno nacional lanzó una instancia de Participación Ciudadana para que los usuarios interesados puedan opinar sobre el plan oficial de incrementar las tarifas de forma gradual y escalonada. A continuación, conocé los detalles.

Cómo será el aumento de colectivos y trenes

A través de la Resolución 26/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Transporte, Mariano Plencovich, los boletos subirán un 5,4%.

La actualización de tarifas responde al sistema de indexación automática, que modifica los precios según el último dato del IPC anterior, que fue del 3,4%, más un adicional del 2%.

El ajuste afectará tanto a los colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, aunque el impacto será mayor en el conurbano. El incremento también alcanzará a los subtes, trenes y peajes.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo de la medida es avanzar hacia un sistema “más ordenado, eficiente y sustentable”, con menor dependencia de subsidios estatales.

colectivo

En el caso de los colectivos nacionales, el esquema prevé tres actualizaciones consecutivas del 2%, que comenzarán a regir el próximo 18 de mayo. Luego, habrá nuevas subas el 15 de junio y el 15 de julio, ambas también del 2%.

El esquema para los trenes, por su parte, contempla cinco aumentos: 18% en mayo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

El Ejecutivo confirmó que continuarán vigentes tanto la Tarifa Social Federal (que otorga descuentos del 55% a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros grupos vulnerables) como el sistema Red SUBE.

Además, la Secretaría de Transporte lanzó una instancia de Participación Ciudadana, un mecanismo en el que los usuarios y sectores interesados podrán opinar sobre el plan oficial de incrementar las tarifas de forma gradual.

La consulta pública estará disponible durante tres días hábiles a través del sitio web oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/transporte).

sube aumento.jpg Argentina.Gob.

¿En cuánto queda el boleto del transporte público?

Los nuevos valores en el AMBA, para quienes tengan su SUBE registrada, serán:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará a $714

Tramo de 3 a 6 km: $807,07

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $894,17

Viajes de 12 a 27 km: $983,78

Viajes de más de 27 km: $1085,49

El pasaje del subte también se ajustará en la misma proporción. El valor del boleto pasará de $1414 a $1490 para quienes tengan la SUBE registrada. En tanto, quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deberán abonar $2369,10.

El incremento también alcanzará a los trenes (líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur) y el boleto mínimo pasará de $280 a $330 para la primera sección con SUBE registrada.

Para los beneficiarios de la Tarifa Social, costará $148,50. En tanto, quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente y el precio abonado en efectivo tendrá un valor de $1.100.