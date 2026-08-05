Argentina y Brasil rebajan su relación diplomática: qué implica quedar al nivel de encargado de negocios

La decisión reduce el nivel político de interlocución entre ambos países. La tensión entre los mandatarios Javier Milei y Lula da Silva continúa escalando.

La decisión de Brasil de rebajar su representación diplomática en la Argentina al nivel de encargado de negocios constituye el mayor deterioro formal que puede registrar una relación bilateral sin llegar a romper vínculos. La medida, adoptada tras la escalada de tensiones entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva , reduce el nivel político de interlocución entre ambos países , aunque mantiene vigentes las funciones esenciales de las respectivas embajadas.

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La decisión fue anunciada por Itamaraty , que la presentó como una respuesta a las "reiteradas agresiones" del mandatario argentino contra su par brasileño.

El funcionamiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados está regulado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas , firmada en 1961 y vigente desde 1964 .

La diferencia central radica en el nivel de representación política . Mientras un embajador mantiene un vínculo institucional directo con el jefe de Estado, el encargado de negocios canaliza su actividad exclusivamente a través de la Cancillería.

Qué cambia en la práctica

Aunque la Convención de Viena establece que las inmunidades y funciones diplomáticas permanecen prácticamente iguales, el peso político del cargo es considerablemente menor.

Un encargado de negocios puede representar a su país, proteger los intereses de sus ciudadanos, negociar con el Estado receptor e informar sobre la situación política y económica local, pero dispone de un acceso institucional más limitado y de menor capacidad de influencia que un embajador.

Por ese motivo, este tipo de representación suele reservarse para momentos de fuerte tensión diplomática entre las naciones involucradas.

Una medida excepcional

La Enciclopedia Británica señala que el chargé d'affaires constituye el rango más bajo reconocido por el derecho diplomático internacional.

Habitualmente ocupa ese cargo de manera transitoria cuando un embajador se encuentra ausente. Sin embargo, cuando un país decide mantener de forma permanente a un encargado de negocios en lugar de un embajador, suele tratarse de una señal política de profundo deterioro en la relación bilateral.

En el caso de Brasil, la decisión incluyó el retiro del embajador Julio Bitelli de Buenos Aires y su reemplazo por un encargado de negocios, una medida que Itamaraty justificó mientras persistan las actuales diferencias con el Gobierno argentino.

Cómo se llegó a la crisis

El conflicto se profundizó después del viaje de Javier Milei a Brasil, donde participó de un acto de apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Durante esa visita, el Presidente argentino calificó a Lula da Silva de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de lanzar críticas contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Desde el Gobierno brasileño interpretaron esas declaraciones como una injerencia en asuntos internos. La tensión aumentó cuando Milei volvió a defender públicamente al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente con prisión domiciliaria tras haber sido condenado por el intento de golpe de Estado ocurrido en 2023.

En respuesta, Lula sostuvo durante un acto oficial que mantendría una relación "de Estado a Estado" con la Argentina y evitó profundizar el intercambio de agravios. Por su parte, el canciller Mauro Vieira calificó el episodio como "una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales".

Qué consecuencias puede tener

La rebaja al nivel de encargado de negocios no implica la ruptura de relaciones diplomáticas ni el cierre de embajadas.

Sin embargo, sí reduce el nivel político de los contactos entre ambos gobiernos, ya que las comunicaciones dejan de canalizarse entre embajadores y pasan a desarrollarse exclusivamente a través de las respectivas cancillerías.

En la práctica, esto puede dificultar y ralentizar la gestión de temas bilaterales vinculados con el comercio, las inversiones, la cooperación consular y otros asuntos estratégicos.

El impacto adquiere especial relevancia debido a que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina, por lo que cualquier enfriamiento diplomático podría repercutir sobre una agenda bilateral de alta importancia económica y política.